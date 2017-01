L'empresari Gérard Lopez compra el Lilla i fitxa Marc Ingla com a nou director general

L'empresari hispà-luxemburguès Gérard López s'ha convertit formalment avui en ell nou president i propietari del Lilla, en comprar el club d'aquesta ciutat del nord de França, i substitueix així a Michel Seydoux, que estava al capdavant des de 2002.

En un comunicat, el Lilla ha explicat que la societat L Holding, propietat de Gérard López (45 anys), va comprar ahir el 95% del capital del club, el que el converteix en l'accionista majoritari i dissetè president de la seva història. Marc Ingla, per la seva banda, assumeix el càrrec de director general, va afegir. Ingla va formar part de la directiva del Barça quan Laporta va fer-se amb la presidència el 2003 i posteriorment va ser presidenciable. Segons el comunicat del club, Ingla serà l'interlocutor oficial del club.

L'inversor d'origen espanyol, que es va fer milionari en els anys 2000 gràcies a una inversió en l'aplicació Skype quan ningú la coneixia, havia intentat sense èxit adquirir altres dos equips de futbol: l' Olympique de Marsella i el Lugo, de la segona divisió espanyola. El protocol d'acord per a l'adquisició de l'equip del Lilla es va tancar a finals de desembre i es va anunciar el passat dia 11.

López va confirmar un parell de dies després que estudiava contractar al tècnic argentí Marcelo Bielsa i es va marcar com a fita posar el Lilla entre els tres primers de França en un any i mig. El club va ser campió de la lliga francesa en 1946, 1954 i 2011. Gerard López, que va néixer a Luxemburg, va viure fins als set anys a Galícia i té experiència com a inversor en el món de l'esport.

Va ser l'amo de l'equip de Fórmula 1 Lotus entre 2012 i 2015 i presideix des de 2007 un altre club de futbol, el luxemburguès CS Fola Esch.