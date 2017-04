L'entrenador d'Osasuna té la fórmula per aturar Messi: manilles i pistola

El tècnic d'Osasuna, Petar Vasiljevic, té la fórmula màgica per aturar Messi. La que no van aconseguir ni Zinedine Zidane ni els futbolistes del Reial Madrid diumenge. Per evitar que l'argentí faci de les seves aquest dimecres al Camp Nou, els navarresos necessitaran portar " manilles i pistola". És l'única opció per anular el jugador del Barça. Per a Vasiljevic. Messi és el "número 1" del món, i al Santiago Bernabéu va tornar a demostrar "el que és".

El tècnic serbi, que viu una situació delicada perquè Osasuna arriba a Barcelona com a cuer, no ha escatimat elogis en Messi durant la prèvia del duel de dimecres a l'estadi blaugrana. "Quan està inspirat és un geni. Pot desconnectar, però llavors s'endolla deu minuts i fa el que fa", ha dit.