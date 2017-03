Leo Messi no sempre pot rescatar l’equip

Leo Messi va tenir l’oportunitat de rescatar un punt a Riazor amb un xut de falta al minut 90. Un tir des de la frontal ideal per a ell, un esquerrà. Amb 2 a 1 en contra, va xutar amb tota la ràbia del món i la pilota va sortir alta, per sobre el travesser de Lux. Va ser, de fet, la seva única ocasió de gol en un enfrontament poc lluït de l’argentí. Aquest cop, l’home que habitualment es carrega l’equip a l’esquena no va poder ser determinant contra el Dépor.

28,6% dels duels directes guanyats per Messi

El desgast físic acumulat en aquest inici del 2017 va passar factura a Messi, esclau també d’una plantejament tàctic dels gallecs que li va impedir participar excessivament en el partit. El davanter de Rosario va tocar la pilota 77 vegades, però gairebé sempre lluny de l’àrea rival, intentant combinar sense gaire èxit amb els companys, sobretot en accions de profunditat, d’aquelles que trenquen la defensa, que serveixen per xutar a porteria. En les passades curtes no va tenir problemes però va errar en les pilotes llargues, ja que només un 6% van arribar a bon port. Tampoc va tenir el dia en l’aspecte individual, ja que es va imposar únicament en el 28,6% dels duels directes.

“Ja sabíem que ens costaria -analitzava l’entrenador, Luis Enrique-. Hem començat bé perquè ells s’han replegat molt però ens ha faltat fluïdesa en atac”. En un dia en què el nivell de l’equip va ser inferior a l’habitual, ni es va veure el Messi superlatiu ni va poder salvar els companys. La baixa de Neymar tampoc hi va ajudar, perquè el brasiler acostumava a ser un bon soci en atac distraient la defensa, fent que el rival dubtés en els marcatges, sent un segon punt d’atenció en la construcció del joc. Messi ja li havia cedit el protagonisme a Neymar en el partit contra el PSG. Ahir no va trobar cap aliat.

Deia Luis Suárez que el cansament del partit de dimecres no era excusa, que havien “tingut cinc dies per descansar”, però el cert és que les cames van pesar, i en especial les de Messi, futbolista que aquest 2017 ho ha jugat gairebé tot i és, amb diferència, qui acumula més minuts de la plantilla.

L’argentí ha disputat els 19 partits i ha jugat 1.655 dels 1.710 minuts possibles, és a dir, el 97%. Messi, sempre titular, va tenir un mínim descans de 26 minuts en el partit de Lliga contra l’Athletic (4 de febrer) i de 29 davant l’Sporting (1 de març). En tots dos partits el Barça va guanyar amb comoditat i el davanter va anotar un gol.

Riazor al marge, les estadístiques completes de Messi durant la temporada són excel·lents, amb 39 gols en els 39 partits disputats i encapçalant el Pitxitxi a la Lliga amb 23 dianes. L’argentí, com l’equip, tindrà una setmana lliure abans de tornar a la competició, diumenge, contra el València.