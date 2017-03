L’equivocat reclam d’uns pits de dona

260x366 Cartell del Bayern Munic Cartell del Bayern Munic

El Bayern Munic juga dimecres un dels partits clau de la temporada. L’equip alemany es disputa amb l’Unicaja una plaça a les semifinals de l’Eurocup, la segona competició europea. Per promocionar l’assistència d’espectadors el club alemany ha dissenyat un cartell en què es destaquen els pits d’una dona que porta una samarreta molt cenyida i sosté una tassa de cafè. “Ens agraden les copes grans, ens agraden els partits grans”, diu el desafortunat text.

L’Eurolliga ha millorat molt la seva organització i el nou sistema de competicions ha demostrat que és un èxit absolut, però necessita ser més estricta en el control dels missatges que envien els seus clubs. Quan es tracta de temes relacionats amb masclisme, racisme o homofòbia, la NBA no en deixa passar ni una. A Adam Silver no li va tremolar el pols en la seva primera gran decisió com a comissionat de la competició i va sancionar de per vida Donald Sterling, el propietari dels Clippers, perquè havia fet comentaris racistes. Uns mesos després va multar amb duresa Chris Paul, que va menystenir l’àrbitra Lauren Holtkamp, i va canviar la seu de l’All-Star perquè Charlotte tenia en vigor lleis que discriminaven el col·lectiu LGTB.

La NBA sempre fa bandera de valors com la diversitat, la inclusió, l’equitat i el respecte pels altres. Es creu que el seu producte ha de ser per a tots els públics i ho defensa amb una actitud decidida. Siguin quines siguin les conseqüències. A Europa, en canvi, hi ha més permissivitat en aquests temes.