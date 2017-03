L’home que va convertir una afició en un estil de vida

Hi ha un abans i un després d’Israel Planas dins del món de l’ snowboard a Catalunya i Espanya. “La seva empenta va ser clau per potenciar un esport que era vist per molts com un passatemps”, diu May Peus, president de la Federació Espanyola d’Esports de Neu. Planas va morir divendres d’un infart cerebral a Barcelona amb 41 anys. En el món dels esports de neu, la seva mort imprevista ha deixat un dolor profund.

La notícia va sorprendre alguns dels esportistes a qui entrenava just enmig dels Campionats del Món de snowboard. Dimecres, dos dels joves que ell entrenava, Regino Hernández i Lucas Eguibar, es van proclamar subcampions del món. Un èxit. I divendres, els pares de Planas van comunicar la mort del seu fill a causa d’un greu infart cerebral a Barcelona. Tenia 41 anys. “L’Isra ha sigut un revolucionari i un precursor de l’ snowboard espanyol. Sempre va treballar amb absoluta professionalitat, i a més tenia un tracte personal impecable amb els seus esportistes i amb la resta d’equip de la Federació. El trobarem a faltar”, comenta May Peus España, el president de la Federació Espanyola d’Esports de Neu, que el defineix com una d’aquelles persones que somien despertes i lluiten per viure com han somiat fer-ho. “El que per a molts era una afició de les vacances, era la seva vida. S’estimava aquest esport, i com a entrenador volia veure guanyar els seus”, afegeix. Israel Planas, de fet, era considerat un dels pioners de l’ snowboard a Catalunya. Però com que era amant de les emocions fortes, també era molt estimat a l’Empordà, a Sant Pere Pescador, on havia fet de les seves a l’Estadi Màgic d’aquesta població, on es practica el wakeboard, una disciplina en què Planas havia arribat a ser campió d’Espanya. Fins fa poc, encara se’l podia veure col·laborant amb uns campus esportius organitzats per la marca Volkswagen en què ensenyava a nens a practicar surf o wakeboard, aquesta modalitat d’esquí nàutic que barreja elements d’esquí aquàtic, surf de neu i tècniques de navegació. Planas l’havia descobert a l’estranger i la va potenciar a Catalunya. “Li agradava generar comunitat, ensenyar, estar envoltat de gent amb ganes de millorar”, diuen d’un tècnic que era capaç de passar-se setmanes als Alps entrenant amb internacionals com Eguibar -el primer espanyol que va guanyar una prova del mundial de snowboard -, treballant al màxim nivell, però a la vegada destinar molt de temps a la formació de nens: havia sigut professor de snowboard als centres de formació de Candanchú i la Molina.

D’esportista a comunicador

Aquest barceloní va començar a practicar esquí de ben petit i durant la dècada dels anys 90 va descobrir l’ snowboard. Va arribar a participar en proves internacionals de la modalitat de migtub. Com a esportista va participar també en els Campionats del Món de surf de neu de San Candido, a Itàlia, l’any 1997, en la modalitat de gegant. En total, va acumular 5 participacions a la Copa del Món. Planas també va promocionar l’esport com a presentador de televisió en programes com Temps de neu, de TV3, i a Neox, així com als Extreme Games. Els que el van conèixer, com l’esquiador Pablo Garau, recorden que “no parava mai quiet i també havia practicat les arts marcials o el paracaigudisme”. “No havia nascut per estar quiet”, comenten des del seu entorn, on la seva mort ha causat un gran impacte. Recentment, el món de l’ snowboard català ja havia rebut un cop dur amb la mort, el 2015, del nord-americà Ben Jolly, entrenador i parella de la sabadellenca Queralt Castellet, que abans havia entrenat amb Planas.

Inventar un esport

“Sempre pensava a fer coses per motivar els seus esportistes, per guanyar, per millorar. I tenia idees sorprenents”, comenta Garau, que va participar al primer campionat estatal d’un esport que es va inventar el mateix Planas, l’ snow towing, una disciplina creada el 2010 en què un esportista, amb taula de snowboard, és arrossegat per un cable lligat a una moto de neu i avança per un circuit on pot fer salts i diferents maniobres. L’esport l’havia ideat Planas per millorar la tècnica. Per cert, el 2012 ell mateix va proclamar-se campió d’Espanya de l’esport que havia inventat.

Aquests últims anys, Planas s’havia centrat a entrenar amb els snowboarders Lucas Eguibar, Regino Hernández o Laro Herrero, ja que des de l’any 2011 era seleccionador estatal de snowboard. I els resultats no havien deixat de millorar des de llavors, amb èxits com el diploma olímpic d’Eguibar als Jocs Olímpics de Sotxi.