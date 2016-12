L’honor i la il·lusió del senyor Xavi

Entre els noms propis del Catalunya-Tunísia destacava el de Xavi Hernández. El migcampista tornava a jugar a casa després de marxar, ara fa un any i mig, a l’Al-Sadd del Qatar. L’any passat no va poder jugar amb la selecció quadribarrada, però aquest any no es va voler perdre la cita i va aprofitar les vacances nadalenques per afegir-se a la festa de Montilivi. “Em feia especial il·lusió tornar i retrobar-me amb els companys. Sempre és un honor defensar els colors de Catalunya”.

Batejat pel seleccionador Sergio González com “el millor jugador de la història de Catalunya”, Xavi va ser titular contra Tunísia i va jugar la primera hora de partit. Li va costar entrar en joc, perquè la selecció no va tenir la pilota en els primers compassos, però va acabar dominant-la i sent designat MVP per part dels aficionats.

Xavi Hernández va rebre un nou bany de masses. Estimat pel seu bon joc i el caràcter afable, es va ficar també l’afició a la butxaca per les ganes que tenia de jugar amb Catalunya, una selecció que albira algun dia poder ser oficial tot i que, com ell mateix reconeixia, aquesta possibilitat és llunyana. “Ara hem de gaudir com puguem de l’esport català. Veig complicat jugar partits oficials perquè no podem decidir, estem en un procés i el temps ho dirà”, va dir Xavi, que es va aventurar a vaticinar que, si fos oficial, “Catalunya seria una de les 10 o 15 millors seleccions del món”.

Els elogis a Messi

Xavi va ser protagonista, també, abans del partit, en una roda de premsa que va servir per donar la seva opinió sobre la selecció catalana i, també, del Barça, club que va deixar l’estiu del 2015 per anar-se’n al Qatar.

Entre els noms sobre la taula, el de Leo Messi, “el millor futbolista de la història, diguin el que diguin els premis individuals”. Per al migcampista, no n’hi ha cap dubte, encara que faci només uns dies que el madridista Cristiano Ronaldo fos designat Pilota d’Or. “Messi és el millor jugador del món i de la història; Cristiano és un jugador d’època, però al costat del Leo ningú pot competir”.

L’altre nom: el de Luis Enrique. No té clar si seguirà a la banqueta del Barça. Un entrenador “excel·lent” i que està “capacitat” per seguir al càrrec. “Però si seguirà o no, és decisió seva i no em correspon a mi”, va dir Xavi. Durant el 2017 sortirem de dubtes.