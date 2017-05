L’hora de fer l’equip que vol Valverde

Ernesto Valverde aterrava ahir a Barcelona i començava una nova etapa al Barça. El tècnic basc ja va tenir els primers contactes amb la directiva i amb Robert Fernández, amb qui començarà a treballar ara en ferm en la construcció de la nova plantilla blaugrana. “Estarem distrets”, diuen amb una rialla al Barça, on s’espera un mercat de fitxatges amb molts canvis, més o menys com el de l’última temporada.

De moment, part del mercat de fitxatges blaugrana passa especialment per Itàlia. Gerard Deulofeu, sobre el qual el Barça té una opció de recompra, medita seriosament continuar al Milan. El jugador de Riudarenes ha jugat aquests últims mesos cedit al club llombard per l’Everton, però el Barça pot comunicar abans del 30 de juny als anglesos el seu desig de recuperar Deulofeu a canvi de 12 milions d’euros. Ara, el futbolista pot bloquejar aquesta operació si creu que no el beneficia tornar a Catalunya. I el Milan li ha ofert fitxar per ells. El club rossonero ha canviat de propietari després de més 30 anys de presidència de Silvio Berlusconi, i el fons d’inversió xinès que controla ara l’entitat vol aixecar un projecte atractiu. Ahir van fitxar Musacchio, del Vila-real, i ara volen convèncer Deulofeu. L’entorn del futbolista, a més, ha comentat a l’ARA que porten gairebé quatre setmanes sense rebre notícies del Barça. “El que vol és jugar, i al Barça sap que serà molt complicat i li tocarà molta banqueta”, diuen des del seu entorn. “Tothom creu que anirà al Barça menys nosaltres”, afegeixen amb ironia.

Si Deulofeu valora no tornar, sí que ho farà Cristian Tello. El Fiorentina, on ha jugat fins ara, ha decidit que no exercirà l’opció de compra valorada en uns sis milions d’euros, segons va informar TV3. El jugador català encara té un any més de contracte amb el Barça i haurà de tornar a Catalunya, on li buscaran una sortida. Molts jugadors, de fet, estan atents a Ernesto Valverde per veure si poden fer-se un espai al vestidor del Camp Nou, com Munir, del qual els seus diuen que “espera que Valverde el valori per al primer equip” després d’un any cedit al València, o Sergi Samper, que torna de la cessió a Granada. “ No hi ha gaire a explicar, tot dependrà del nou entrenador -expliquen en el cercle íntim de Samper-. La idea del Sergi és jugar al Barça aquesta temporada”.

Buscant el nou Umtiti

El mercat de fitxatges tindrà molts fronts oberts. Exceptuant la porteria, amb Masip fora i Ter Stegen renovat, totes les línies poden tenir canvis. Per exemple, en espera de veure si Arda Turan és el primer jugador que marxa, el Roma de Monchi medita presentar una oferta per Rafinha, un dels jugadors més ben valorats per Luis Enrique, però que ara podria marxar per deixar més de 20 milions a les arques del club. I és que el Barça necessita fitxar, especialment un lateral dret i un jugador ofensiu del mig del camp com Coutinho, del Liverpool, que té més opcions de venir que Verratti, que el PSG està blindant, ja que el Barça s’hi ha interessat, i el Bayern el vol portar a l’equip d’Ancelotti. El Liverpool, però, demana molts diners per Coutinho, i el Barça també els necessita per al lateral. Dins del club s’insisteix en la necessitat de millorar la manera de fitxar per evitar haver de pagar massa.

Així, ja fa temps que el Barça ha intensificat els esforços de l’àrea de scouting al mercat francès, un mercat del qual “cada temporada surten jugadors interessants”, segons diuen des de dins del club. L’objectiu és conèixer al màxim la trajectòria de futbolistes que puguin donar un rendiment com el d’Umtiti, per detectar-lo abans que esclati si és possible. El Barça ha seguit Jean Michäel Seri, un migcampista organitzador de 25 anys que ha brillat al Niça i que segurament acabarà al City de Guardiola; el lateral dret del Mònaco Djibril Sidibé, de 24 anys, que seria l’escollit si no es pot fitxar Héctor Bellerín de l’Arsenal, i Malang Sarr, un jove lateral que pot fer de central i té 18 anys.