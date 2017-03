L’horari, amenaça extra contra el Las Palmas

Anar a Europa és el gran somni de l’Espanyol i el Las Palmas, dos equips d’identitats cada cop més marcades per dos tècnics -Quique Sánchez Flores i Quique Setién- d’estils oposats i que s’enfronten a Cornellà (20.45 h, Gol) en un horari que no agrada a cap dels dos. Amb el d’aquest vespre, seran set els partits disputats en divendres per un Espanyol que, a més, ahir va saber que la Lliga va fer cas omís de les seves peticions i jugarà contra el Betis, en la 29a jornada, també en divendres.

Des que es va instaurar aquest horari el curs 2014-2015, els blanc-i-blaus han sigut els que han disputat més duels (14, d’un total de 98) en divendres fins ara. Els segueixen la Reial Societat (13), el Getafe, l’Eibar, el Deportivo de la Corunya i el Betis (tots ells amb 11).

Fonts del club espanyolista han assegurat a l’ARA que fa setmanes que van traslladar el seu malestar a la Lliga. “Ens van dir que ho mirarien de veritat”, expliquen des de l’Espanyol, que lamenta que la diversitat de franges horàries i, sobretot, el fet de no disputar competicions europees, els inclogui entre el grup de clubs més maltractats pel que fa a horaris. També se n’ha queixat un Las Palmas que també té motius de disconformitat: enguany ja ha jugat quatre divendres i cinc dilluns. A més, la Lliga els ha programat més partits en aquests horaris. Cap dels dos conjunts ha aconseguit guanyar en divendres aquest curs: l’Espanyol ha tingut quatre empats i una derrota, i els canaris dos empats i dues derrotes.

A més dels resultats, se’n ressent l’assistència als seus estadis: la mitjana d’espectadors de Cornellà cau un 10% quan es juga abans del cap de setmana -en xifres totals, perd 1.996 espectadors-, fins als 17.307 seguidors, mentre que en el cas del conjunt canari, perd un 6,5% d’assistents -1.338 espectadors menys-, fins als 19.273 totals.

A banda del factor ambiental que pot suposar tenir més espectadors, jugar en horaris que no convidin l’afició a assistir al partit suposa un perjudici econòmic per als clubs, ja que a final de curs un percentatge dels drets televisius dependrà de l’ocupació de les primeres graderies, una variable inclosa en el nou repartiment econòmic dels drets, ja que la primera grada és la que apareix en el tir de càmera al llarg del partit.

Dos dels planters més prolífics

L’Espanyol - Las Palmas, però, servirà per posar a prova dues de les factories de joves més prolífiques de la Lliga. Amb 10 i 13 jugadors dels respectius planters, són el tercer i el quart equip que n’utilitzen més de tot el campionat, només per darrere dels dos clàssics bascos, l’Athletic (17) i la Reial Societat (13). El 38% dels gols blanc-i-blaus (14 de 37 anotats) els firma gent del planter, mentre que al conjunt canari són un 36% (17 de 47).

“Són dos equips molt basats en el planter, amb una diferència: que ells ens avantatgen en temps, ja que fa tres anys que treballen amb joves en el primer equip, que solidifiquen una manera de jugar de forma col·lectiva, mentre que nosaltres només portem uns mesos”, va dir Quique Sánchez Flores, un tècnic a qui no li tremola la mà a l’hora de donar oportunitats.