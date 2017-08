El Liverpool es blinda amb Coutinho

Que no seria fàcil treure Philippe Coutinho d’Anfield se sabia des de fa mesos. El Liverpool, davant la insistència dels mitjans de comunicació en cada roda de premsa del tècnic, Jürgen Klopp, va endurir ahir la seva postura i va emetre un comunicat per informar que no escoltarà cap oferta pel jugador. Afirma, a més, que el futbolista seguirà sent red quan es tanqui el mercat de fitxatges de l’estiu. El mateix entrenador, amb ironia, va repetir les paraules que està havent de dir en cada compareixença des de principis de juliol. “Però sembla que no quedava prou clar. Ara ho teniu per escrit”, va etzibar, visiblement molest amb el tema.

Tot i que no jugui, Coutinho no podrà evitar ser el focus d’atenció avui, quan el Liverpool s’estreni a la Premier League davant del Watford, a partir de les 13.30 h. El migcampista brasiler arrossega unes molèsties a la part lumbar i serà baixa per precaució.

Alguns mitjans anglesos, però, sospiten que el dolor de Coutinho té més a veure amb la incomoditat de la situació per al futbolista que amb una lesió que realment li impedeixi jugar. Alguns diaris van avançar ahir que el brasiler ja hauria demanat el transfer request per desencallar la situació i poder acceptar l’oferta del Barça.

Altres noms

El no evident i públic del club anglès ha activat altres noms en les últimes hores. Un dels que han sonat amb més força també surt de la lliga anglesa: és el del migcampista danès del Tottenham, Christian Eriksen, de 25 anys. Però tampoc serà senzill treure’l dels Spurs, perquè és un jugador fonamental en els plans de Mauricio Pochettino. El Tottenham debuta, també avui, contra el Newcastle (14.30 h).

En paral·lel, el club no ha descartat encara altres possibles operacions per reforçar-se al mig del camp, encara que responguin a un perfil menys creatiu o menys específic de banda esquerra. En aquest sentit, es podria reactivar l’interès per Paulinho, per qui el Guangzhou xinès va rebutjar una oferta de 20 milions d’euros fa un mes, o el sondeig a Seri, el constructor de joc del Niça. L’ivorià va jugar ahir els 90 minuts en la derrota del seu equip contra el Troyes per 1-2. És el segon partit que perd el Niça des de l’inici de la Ligue1.

Silenci al Camp Nou

De moment, el Barça prefereix no opinar. Des dels despatxos es parla de “procés normal” i es manté la serenor. “Seguim negociant”, apunten. Hi ha un bon grapat d’operacions obertes.

A banda de la de Coutinho, i les derivades d’aquesta, hi ha la carpeta Dembélé. Ahir no es va produir cap novetat al respecte d’aquest jugador, i el Barça segueix sondejant alternatives davant la negativa del Dortmund. Un dels candidats més ben situats és Julian Draxler, del PSG. Unai Emery està obert a deixar marxar l’extrem, i el futbolista, motivat després del seu paper protagonista amb Alemanya a la Copa Confederacions, també celebraria un altre canvi d’aires. Fa uns dies, de fet, a Barcelona ja es va especular amb aquesta connexió Draxler-Barça, perquè el seu agent va ser vist a la ciutat. Que sigui jugador del PSG pot ser un element facilitador -si el club francès té pressa per anant venent actius-, o tot el contrari, per les tensions dels últims mesos amb Verratti i Neymar.