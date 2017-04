Llibertat amb càrrecs per als cinc detinguts de l’Eldenc

Els cinc detinguts per haver arreglat presumptament el partit entre el Barça B i l’Eldenc de dissabte passat van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar ahir al matí al jutjat d’Elda. Se’ls acusa dels delictes d’associació il·lícita i de corrupció entre particulars i, com a mesura cautelar, el jutge els va retirar el passaport.

Després que el president de la gestora de l’Eldenc presentés dilluns la denúncia, la policia va detenir cinc persones durant el dimarts: l’entrenador italià Filippo di Pierro, el responsable de la gestora del grup inversor italià que havia adquirit el club i que s’encarregava de la gestió esportiva i econòmica de l’entitat, Nobile Capuani, a més de dos jugadors, Nico Cháfer i Maiki Fernández, i l’entrenador espanyol que posava el títol, Fran Ruiz Casares. Tots cinc van declarar durant més de dues hores davant del jutge. Segons els advocats defensors, es van declarar innocents, però tot i així el jutge va ordenar retirar-los els passaports. “No podran sortir de la Unió Europea però sí viatjar a Itàlia”, va dir José Miguel Esquembre, advocat del grup inversor italià. L’Eldenc, que ahir va tornar als entrenaments, ja ha baixat matemàticament a Tercera i acabarà la temporada a Segona B amb una barreja de futbolistes del primer equip i del filial. El Comitè de Competició de la Federació, de fet, també va obrir un expedient a tots els jugadors de l’Eldenc que van participar en el partit a Barcelona, així com a l’entrenador i al delegat visitants.

El cas ha destapat una presumpta trama darrere de la qual hi hauria la Màfia. Si inicialment es va apuntar a la italiana, la Ndrangheta, tal com va assegurar el president de la junta gestora de l’equip alacantí, David Aguilar, la cadena COPE va afegir que també hi està vinculada la màfia xinesa, i que la rivalitat entre totes dues hauria fet explotar el cas. En total s’haurien intentat arreglar cinc partits.