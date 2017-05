La Lliga de Florentino

El Reial Madrid ha guanyat la Lliga que el Barça ha perdut. Els blancs han tingut fe durant tota la temporada, han guanyat molts punts amb gols al voltant del minut 90 i amb la participació de tots els efectius de la plantilla, que han sigut claus en les famoses rotacions. El Barça, en canvi, ha llençat partits absurds, i en l’última jornada va semblar sortir al Camp Nou amb la sensació de derrota abans d’hora contra l’Eibar. Tot i la remuntada final, que va acabar no servint per a res, com la del PSG o la del Santiago Bernabéu, el Madrid suma la seva segona Lliga en nou anys i té l’opció de guanyar el doblet amb la Lliga de Campions. Un doblet que els madridistes no aconsegueixen des de l’any 58. Seria el tercer de la seva història. Tot i que a principis de temporada l’objectiu públic era el triplet, que aquest sí que no l’han guanyat mai a la vida. I aquesta espineta la té clavada el president Florentino Pérez, l’home que es posa les medalles de l’èxit del seu equip.

Perquè, de fet, va ser ell qui va apostar per Zinedine Zidane i qui va fer de secretari tècnic del club blanc. I a més guanya crèdit per seguir en el càrrec i per fer i desfer, ara que al Reial Madrid li han aixecat la sanció i podrà fitxar sense problemes. Un cas que s’ha resolt curiosament de manera ben diferent al del Barça. Perquè futbolísticament es pot fer autocrítica de com el Barça ha perdut aquesta Lliga en partits com els dels camps del Màlaga i el Deportivo de la Corunya; però també ha sigut un any en què els aspectes extraesportius no hi han ajudat gens. Com les multes i persecucions d’Hisenda a tots els cracs del Barça mentre que el cas Cristiano Ronaldo sembla que s’hagi diluït. O com el cas del fitxatge de Neymar i el comportament de la fiscalia.

Que les contingències sospitoses no amaguin les errades del Barça dins del camp i les rotacions desafortunades, però que les errades futbolístiques no amaguin el que ha passat i passa als jutjats i a Hisenda.