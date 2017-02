San Mamés, Mestalla, Pizjuán i Calderón. En tots aquests escenaris exigents, el Barça hi ha guanyat. Per això hi continua havent Lliga. Per això hi ha espai per a la polèmica. Sense la soferta victòria del conjunt de Luis Enrique contra l’Atlètic de Madrid, la polèmica arbitral que va tornar a avivar-se diumenge hauria sigut anecdòtica, totalment intranscendent. Però el Barça persisteix, creu en aquesta Lliga, mentre que el Madrid va tirar d’èpica per endur-se tres punts de Vila-real en un partit marcat per l’actuació de l’àrbitre Jesús Gil Manzano, que dissabte xiularà al Camp Nou. Hi ha molt en joc. La Lliga s’embruta, si és que algun dia ha deixat de girar al voltant de la polèmica.

La d’aquestes últimes hores no és una història nova. És un episodi cíclic, que ja es va viure a principis d’any, precisament després d’un partit al Madrigal. L’última jornada no es recorda ja per l’enèsim gol decisiu de Leo Messi o el cop de cap salvador d’Álvaro Morata, sinó pel discutit penal xiulat per Gil Manzano, la bossa repleta d’obsequis que el Madrid va donar-li al col·legiat extremeny o la denúncia del Comitè Tècnic d’Àrbitres a Gerard Piqué. Una més.

L’organisme que dirigeix Victoriano Sánchez Arminio, tal com va avançar el portal Iusport, va decidir portar el central blaugrana a Competició. El motiu: el tuit que el jugador va fer després del partit del Madrid a Vila-real. “ Contra els mateixos equips. Vuit punts. Vuit i tal”, va dir el futbolista, adjuntant retalls de premsa de diaris de Madrid “per si algú dubta”. Piqué feia referència als partits del Barça contra el Vila-real, en què no es va xiular penal de Bruno per mans, i del Madrid també contra els groguets, en què les mans del mateix migcampista sí que van ser sancionades amb la pena màxima. L’altra situació que va recuperar Piqué va ser el doble duel contra el Màlaga, en què es va anul·lar un gol legal al mateix defensa blaugrana per fora de joc i, en canvi, quan el Madrid va jugar contra els andalusos, va pujar al marcador un gol de Sergio Ramos en fora de joc.

La protesta del jugador català a les xarxes socials va merèixer l’actuació del Comitè Tècnic d’Àrbitres, que fa poc més d’un mes ja va apuntar contra el central per unes declaracions. Va ser el dia que Piqué va abandonar la gespa de Vila-real assenyalant la llotja del Madrigal, en direcció al president de la Lliga, Javier Tebas, mentre li deia “Ho has vist? Sí, tu, tu. Ho has vist?” Una acció que va refermar en zona mixta, on també va referir-se a les seves paraules d’uns dies abans, després de jugar a San Mamés contra l’Athletic Club en Copa, quan va dir que l’arbitratge de Fernández Borbalán era una “ruleta”. “Que ho analitzin, que hi perdin el temps”, va desafiar Piqué a Vila-real.

Si al gener el Barça va demanar contenció al seu futbolista, ahir va ser tot el contrari: el defensa va rebre el suport de la cúpula dirigent, tot i que el club que presideix Josep Maria Bartomeu no vol caure en un discurs victimista. No hi ha campanyes arbitrals contra el Barça. L’entitat catalana denuncia errors amb la boca petita. “No tenim el sentiment que se’ns vol perjudicar, però sí que hi ha dades objectives” del que ha passat últimament, va dir el portaveu Josep Vives en referència a accions concretes, com les mans de Vila-real que mencionava Piqué o el gol que no es va concedir contra el Betis tot i que la pilota va superar en més de mig metre la línia.

“ S’ha de respectar la llibertat d’expressió de Gerard Piqué”, va sentenciar el portaveu quan se li va preguntar sobre la voluntat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de sancionar el defensa català. Vives no creu que el tuit de Piqué, que no va faltar al “respecte” a ningú, “sigui sancionable”, i va posar èmfasi en el fet que el futbolista “va expressar la seva idea, el seu sentiment, la seva opinió sobre una realitat”. Una realitat, dades objectives. El Barça se sent perjudicat però mesura les crítiques i no alça la veu.

Per mitjà del seu portaveu, el club va insistir en la posició que ha mantingut sempre sobre aquesta qüestió: “Arbitrar és molt complicat. Els àrbitres necessiten instruments per minimitzar els errors. No podem pensar que ens perjudiquen només a nosaltres. No volem unes mesures determinades perquè ens afavoreixin”.

No tothom es va abonar a les queixes públiques. El capità Andrés Iniesta va alinear-se amb la política del club d’abaixar el to i va evitar parlar dels àrbitres, tot i respectar la decisió de Gerard Piqué de triar un altre camí. “Com a capità i company de vestidor respecto les opinions de tota la resta, però la meva postura ha sigut pràcticament sempre la de no parlar dels àrbitres”, va dir el de Fuentealbilla.

L’Espanyol, com el Madrid

Però la polèmica també va tocar en aquesta ocasió el president del Vila-real, Fernando Roig, que després de perdre 2-3 contra el conjunt de Zinedine Zidane va posar el focus en l’arbitratge. “Gil Manzano i els seus assistents han sortit de l’estadi amb bosses del Reial Madrid. Això no està bé, em sembla a mi”, va dir el màxim dirigent groguet. Aquestes declaracions van portar el Comitè d’Àrbitres a denunciar-lo a Competició. El Madrid acostuma a regalar als àrbitres pins, bolígrafs o banderins, obsequis de poc valor, tant en els partits com a local com de visitant. Aquesta, però, no és una pràctica exclusiva dels blancs. L’ Espanyol també ho fa en els partits a Cornellà-El Prat i quan juga a domicili. Els blanc-i-blaus regalen als àrbitres una samarreta del primer equip i un banderí. Altres clubs, com el Barça, en canvi, només fan un detall -de “cortesia”, segons Vives- quan hi ha partits al Camp Nou.

Però la lluita pel relat de la Lliga no només va girar al voltant de banderins, pins i tuits. També es va posar en dubte la mirada. El Madrid presentarà una queixa formal, segons diversos mitjans de la capital espanyola, sobre les retransmissions televisives. El club que presideix Florentino Pérez se sent maltractat, perjudicat per les imatges que ofereix la Lliga a la resta d’operadors. Dit d’una altra manera, que les repeticions de les jugades polèmiques estan seleccionades amb mala fe, contra els interessos del conjunt madridista. Dos partits centren les queixes blanques: el d’aquest diumenge contra el Vila-real i el clàssic disputat al Camp Nou. Segons aquestes informacions, el Madrid lamenta també el to dels comentaristes, partidistes i perjudicials, segons ells. La Lliga s’embruta i tot es posa en dubte mentre la pilota perd protagonisme.

La samarreta d’Urdangarin segueix

La compareixença de Josep Vives després de la junta es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès. El portaveu va ser taxatiu quan va deixar clar que la samarreta d’Iñaki Urdangarin no es retirarà del Palau Blaugrana perquè hi és per “mèrits esportius”. A més, va assegurar que el club estudiarà, en cas de perdre l’acció de responsabilitat contra Joan Laporta a l’Audiència de Barcelona, si acudeix al Tribunal Suprem. Finalment, Vives va explicar que s’està analitzant si fa falta fitxar un lateral dret, una opció que fa uns dies pràcticament es descartava: “El 3 de març expira el termini per donar de baixa Aleix Vidal, i el club ho està estudiant. A partir d’aquest moment el club té 15 dies per fitxar”.