Lopetegui convoca cinc blaugranes en una llista sense gaires novetats

El seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, ha anunciat aquest divendres la llista de 25 convocats per disputar un amistós contra Colòmbia el 7 de juny a l'estadi de la Nueva Condomina, a Múrcia, i per a l'enfrontament classificatori per al Mundial de Rússia 2018, contra Macedònia, el dia 11 del mateix mes a la ciutat de Skopje.

Cinc han estat els blaugranes seleccionats pel tècnic basc: els defenses Jordi Alba, Gerard Piqué i Sergi Roberto, així com els migcampistes Sergio Busquets i Andrés Iniesta. En una llista sense novetats respecte a la darrera convocatòria de Lopetegui, el jove porter de l'Athletic, Kepa Arrizabalaga, i Marco Asensio, del Reial Madrid, són les principals cares noves en una convocatòria en què repeteix Gerard Deuloufeu.

Aquesta és la llista completa de 25 convocats:

- Porters: Kepa Arrizabalaga (Athletic), David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nàpols).



- Defenses: Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto (Barça), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid) i Nacho Monreal (Arsenal).



- Migcampistes: Asier Illarramendi (Real Sociedad), Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Barça), Koke Resurrección (Atlètic de Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Munic), Isco Alarcón i Marco Asensio (Real Madrid).



- Davanters: Pedro Rodríguez, Diego Costa (Chelsea), Víctor Machín 'Vitolo' (Sevilla), David Silva (Manchester City), Álvaro Morata (Real Madrid), Gerard Deulofeu (Milan) i Iago Aspas (Celta).