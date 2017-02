Lucas Hernández i la seva exparella, condemnats a treballs comunitaris

260x366 Lucas Hernández, jugador de l'Atlètic de Madrid / GONZALO ARROYO / GETTY Lucas Hernández, jugador de l'Atlètic de Madrid / GONZALO ARROYO / GETTY

El Jutjat Penal número 35 de Madrid ha condemnat el futbolista de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández i a la seva exparella, Amelia, a una pena de 31 dies de treballs comunitaris per d os delictes de maltractament en l'àmbit familiar per la baralla que van protagonitzar el 3 de febrer al mig del carrer.

El jutjat els impedeix, a més, apropar-se o comunicar-se a través de qualsevol mitjà durant un temps de sis mesos, i els prohibeix portar armes durant un any i un dia. Paral·lelament, a Amelia se la condemna a pagar una multa de 180 euros per un delicte lleu de danys.

La Fiscalia demanava de set mesos de presó per violència masclista per a Lucas Hernández i quatre per a Amelia per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar, així com dos mesos més per a ella per un delicte de danys en el vehicle del futbolista.