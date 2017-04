Luis Enrique: “Alcácer és el primer en intensitat”

Luis Enrique, en la línia dels últims partits, es va mostrar ahir satisfet amb la victòria del seu equip a l’estadi del Granada (1-4). “Valoro molt positivament el partit. Les jornades postseleccions sempre són complicades quan tens molts jugadors internacionals. I més si juguem fora de casa. Crec que hem superat el repte. Hem sigut seriosos, superant la pressió del rival, generant perill, potser sense gaire efectivitat”, va comentar.

L’entrenador va parlar del plantejament tàctic i del partit de Paco Alcácer, que va haver de substituir el lesionat Rafinha. “És la primera vegada que l’utilitzem a la banda. Hem recuperat el 4-3-3 i hem pensat que Alcácer ho faria bé en aquesta posició. Estic molt content per ell, a nivell esportiu i personal. Sempre està disposat a donar un cop de mà. És el primer en intensitat durant els entrenaments. Ha fet un partit molt complet: un gol, una assistència i sempre acostant-se amb perill a la porteria rival”, va destacar.

L’ex del València també va parlar després del partit de Lliga. “Qualsevol jugador d’aquesta plantilla ha d’estar a punt. Avui he sigut jo i en un altre moment pot ser un company qui decideixi. Hem fet un partit molt seriós”, va dir. En la zona mixta, Ivan Rakitic va fer referència a les declaracions de Gerard Piqué sobre el Reial Madrid amb la selecció espanyola. “¿Les paraules de Piqué? Sempre anem a mort amb les paraules d’un company i més amb el central, que sent el Barça com el primer”, va explicar el croat.