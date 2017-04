Luis Enrique explota a l'hora de defensar André Gomes: "És patètic i lamentable individualitzar en un jugador"

Luis Enrique ha explotat en la prèvia contra el Juventus per defensar André Gomes, centre de les crítiques en l'ensopegada del Barça contra el Màlaga. Després de recordar que el partit contra els andalusos va ser bo –"vam merèixer guanyar, el resultat va ser nefast i injust"–, l'entrenador s'ha mostrat molt molest quan ha aparegut el nom d' André Gomes a la roda de premsa. L'asturià ha aixecat el to per criticar el que s'ha dit i s'ha escrit sobre el portuguès: "És patètic i lamentable individualitzar en un jugador".

L'asturià considera que aquesta Juve és "similar" a la que va perdre 3 a 1 en la final de la Champions contra el Barça a Torí: "És un bloc d'altíssim nivell". El tècnic no creu que la derrota contra el Màlaga serveixi d'avís per als seus futbolistes. "El jugador està més que atent per afrontar-ho. El partit és suficientment atractiu. El partit necessita més control que excitació", ha explicat Luis Enrique, que ha rebaixat l'impacte de la remuntada contra el PSG. Arribats els quarts de final, s'ha de començar de zero novament i girar full del que es va aconseguir contra els francesos. "La Juve domina totes les facetes del joc", els "seus números són espectaculars", ha sentenciat.