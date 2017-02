Luis Enrique: “Aquest resultat ens reforça”

“No pots anar al Vicente Calderón i esperar que guanyaràs sense patir”, va dir Luis Enrique, bastant satisfet pel triomf, després de passar-se 45 minuts gaudint i 45 més patint. El Barça ja prepara el partit de Lliga de dissabte, però ho fa pensant que va perdre una oportunitat per sentenciar del tot l’eliminatòria.

“Aquest resultat ens reforça, però caldrà estar atents a la tornada. Hem estat molt encertats a la primera part, ha sigut un exemple del que buscàvem, però a la segona hem començat a tenir problemes, fruit dels riscos que ells han pres. No hem tancat el partit”, va explicar Luis Enrique a la sala de premsa del Vicente Calderón. Sergi Roberto es va expressar en la mateixa línia i es va queixar per “no haver fet el tercer, ja que els hauria matat”.

Segons Luis Enrique, “el resultat podria haver estat millor però també pitjor”. “La nostra idea a la segona part era tenir possessions llargues al seu camp, però això és la teoria i la pràctica és una altra cosa. Tinc coses negatives i positives al cap, però no les faré públiques”, va explicar. El mateix Sergi Roberto afegia que “cal analitzar el que no s’ha fet a la segona part” i André Gomes afegia que “a la segona part s’ha jugat com volia l’Atlètic”. En la mateixa línia, Luis Suárez va dir: “Ells ja no tenien res a perdre i han jugat amb el cor a la segona part”. “Igualment, vull quedar-me amb el bon primer temps que hem fet”, va dir l’uruguaià. Luis Enrique, per cert, va voler deixar clar que no es queixarà per haver perdut Neymar per al partit de tornada. “No em puc queixar amb la plantilla que tinc”, va concloure.