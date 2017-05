Luis Enrique: "Mirar les fites europees del Madrid és limitat, cal mirar les altres competicions"

Luis Enrique Martínez, tècnic del Barça, ha parlat en roda de premsa abans del partit contra el Vila-real, deixant clar que "el Vila-real és un equip perfectament organitzat amb la pilota, amb gran capacitat per replegar-se i defensar. Dels més ben treballats de la lliga".

El tècnic ha explicat que "aquests darrers dies els estic vivint com els altres, amb ganes de viure els partits. De guanyar i veure si el Madrid punxa. Cal pensar en els nostres rivals. Centrar-se en les coses que podem controlar. Ben cert és que sempre hi han clubs rivals, però prefereixo pensar en el que faig jo".

Luis Enrique no ha volgut contestar les declaracions de Quique Sánchez Flores, qui deia que no havia volgut quedar amb ell en la tradicional trobada anterior al derbi, ja que preferia llegir. "No estic per respondre aquestes coses, jo també llegeixo. Bastant, diria".

El tècnic asturià ha celebrat la recuperació d' Iniesta, qui porta dos dis entrenant amb normalitat. Sobre el futur del migcampista, ha explicat que "jo no haig de contestar res sobre el futur d'Iniesta. Però si et puc dir que ell és un dels jugadors que més ens ha fet gaudir".

Sobre els èxits europeus del Madrid, ha explicat que "és parcial veure només les seves fites a Europa, també cal mirar les altres competicions".

EEl Barça s'ha entrenat al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Una sessió on hi han estat presents també els jugadors del Barça B Carles Aleñá, Marlon Santos i Àlex Carbonell.