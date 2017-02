Luis Enrique: "Seria ridícul pensar que serà fàcil"

El Barça té clar que "patirà" en algun moment del partit contra l'Atlètic de Madrid d'aquest dimarts al Camp Nou. Tot i el 1-2 de l'anada al Vicente Calderón, el tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, ha defensat que tots els jugadors estan mentalitzats que la classificació no està feta. Es tracta d'una eliminatòria "ben enfocada" però en cap cas sentenciada. " Patirem en alguna fase del partit, seria ridícul pensar que serà fàcil", ha dit l'asturià: "No hi ha cap jugador de la plantilla que pensi que està fet".

L'entrenador blaugrana no ha volgut donar pistes sobre l'estat físic d' Andrés Iniesta, Sergio Busquets i Gerard Piqué: "Estan millor, cada dia millor". Luis Enrique ha remarcat que té una "plantilla d'altíssim nivell" i que les rotacions no estan funcionant millor ara que fa unes setmanes. "Tinc la sensació que tots els fitxatges d'aquesta any ens han ajudat, en general estic molt satisfet amb el seu rendiment", ha explicat abans de lloar Aleix Vidal: "Igual que al principi pensava que havia de millorar coses, ara està a un nivell altíssim".

El tècnic ha tret importància al fet que tres jugadors -entre ells Leo Messi- estan a una targeta de perdre's la final: "no crec que condicioni" i ha remarcat que els números de Neymar -absent contra els matalassers per sanció- són espectaculars.

"Aquest partit sí que presenta aspectes que són determinants, perquè a ells el resultat no els serveix i nosaltres sortirem a guanyar. Al Camp Nou hem vist un Atlètic de Madrid més a prop de la seva porteria que no pas amb pressió alta, demà (dimarts) podem veure un altre Atlètic de Madrid, pressionant més, arriscant més. Es pot veure un Atlètic diferent", ha dit l'entrenador asturià.

Luis Enrique creu que la Copa és un títol important i les seves decisions van en aquest sentit. "Des de l'inici de temporada ens hem marcat l'objectiu més alt, guanyar totes les competicions".