Luis Enrique compta amb tots per lluitar per tot

Luis Enrique no s’ha cansat de repetir a les sales de premsa que per optar a tots els títols no n’hi ha prou amb onze futbolistes titulars, que cal una plantilla àmplia, competent i a punt per jugar. El que passa és que, fins ara, el tècnic no havia recorregut de manera habitual al fons d’armari, que només servia per tapar forats quan hi havia alguna baixa per lesió. Però ara, en l’últim mes de competició, l’entrenador ha modificat el plantejament i ha començat a repartir minuts, fins i tot sense que hi estigués obligat per les lesions. En un inici d’any carregat de partits -el Barça en jugarà 14 en 45 dies si supera els quarts de final de Copa-, Luis Enrique ha començat a donar descansos als futbolistes més carregats i a confiar en els menys protagonistes. Els últims a entrar en aquesta dinàmica han sigut Jérémy Mathieu -recuperat després d’estar dos mesos de baixa- i Aleix Vidal -que havia estat partits i partits sense entrar en les convocatòries.

El gir de guió en el cas Aleix Vidal

Segurament el cas més destacat és el d’Aleix Vidal, que a principis de desembre semblava que tenia un peu i mig fora del club i ja se li buscava equip. Fins llavors Aleix només havia jugat tres partits, i en la majoria no havia entrat ni a la convocatòria. Però el lateral de Puigpelat es va reivindicar en el partit de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, va tornar a tenir minuts a la Copa i ha acabat jugant els dos últims partits de Lliga -sencer contra el Las Palmas i els últims 25 minuts a Eibar per donar descans a Sergi Roberto-. “L’Aleix es queda. Estem molt contents amb ell, ha canviat la dinàmica”, comentava aquesta setmana Robert Fernández, director esportiu del club.

Des de l’entorn del jugador insisteixen que no ha canviat res, que el futbolista segueix sent igual de professional que sempre. El que ha variat és que ara té més protagonisme a l’equip, almenys en els últims partits. “El que és estrany no és el que passa ara, sinó el que havia estat passant durant el primer tram de la temporada”, comenten els que el coneixen.

El fet que Aleix Vidal comenci a comptar per a Luis Enrique no tan sols pot significar que Sergi Roberto tingui un recanvi real a la posició de lateral dret. A més a més, pot servir perquè Aleix ocupi més assíduament aquesta posició i per permetre que Sergi Roberto jugui al mig del camp, per exemple de pivot, mentre Sergio Busquets estigui de baixa. “L’Aleix sempre s’ha entrenat per jugar. Fins ara no ho havia pogut fer gaire, però si comença a tenir més protagonisme, serà doblement positiu. Tenir la confiança de l’entrenador sempre és un plus”, destaquen des de l’entorn del jugador.

Mathieu, dos mesos després

També ha tornat a entrar en la dinàmica de l’equip Mathieu, jugador que havia quedat relegat com a quart central per la irrupció del seu compatriota, Umtiti, fitxat aquest estiu i que ha comptat amb molts minuts de qualitat en aquest inici de curs. En el cas de Mathieu, va estar-se dos mesos sense jugar arran de la lesió que es va fer a la Supercopa de Catalunya. Es va fer mal al soli de la cama dreta i inicialment en tenia per a tres setmanes, però va acabar apartat dels terrenys de joc més de 60 dies. Amb ell entrant també a la dinàmica, Luis Enrique pot donar descans a Piqué, Mascherano o Samuel Umtiti.

Amb l’excepció de Jordi Masip, que ocupa el rol de tercer porter i és l’únic que encara no ha debutat en competició oficial, l’entrenador asturià compta amb tots els futbolistes de l’equip i els resultats no se’n ressenten. L’exemple més clar són els dos últims partits de Lliga, contra el Las Palmas (5-0) i l’Eibar (0-4), que han començat amb una sacsejada a l’onze titular i han acabat amb golejada i sense encaixar cap gol. “Tots els jugadors que tinc estan a punt per competir, tots”, respon el tècnic, que veu com l’equip ha guanyat solidesa defensiva i solvència atacant, fins i tot els dies que ha renunciat a un futbol de més control per un joc més directe. Per això, davant la baixa de dos jugadors tan importants com Sergio Busquets i Andrés Iniesta, a la Ciutat Esportiva s’afronta el seu relleu amb tranquil·litat i confiança. “Tinc diferents opcions per escollir. No em puc queixar, perquè tinc totes les cartes de la baralla”, deia Luis Enrique a Eibar.

Escarmentat pel que va passar la temporada passada, amb un mes d’abril per oblidar en què es va escapar la Champions i es va estar a punt de perdre també la Lliga, el tècnic asturià ha preferit curar-se en salut, i ho ha fet donant protagonisme als que fins ara menys pes havien tingut a l’equip. L’objectiu, a part de cobrir les baixes obligades, és minimitzar les lesions musculars i aconseguir que el gruix de la plantilla arribi al tram final del curs, quan es decideixen els títols, al màxim nivell possible.