Luis Enrique defensa el nivell dels àrbitres a Espanya

El tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, ha defensat que l'equip sempre ha tingut una mentalitat "positiva" i que l'únic que han fet els bons resultats és reforçar-ho. " Veig el mateix desig, la mateixa fam, fins i tot més gran amb el pas dels anys", ha dit en relació a l'actitud dels jugadors i si això pot influir a l'hora de les renovacions.

L'asturià ha evitat parlar de l'eliminatòria del Madrid contra el Celta, amb 1 a 2 pels gallecs de l'anada, o de les paraules d'Ivan Rakitic a 'Mundo Deportivo', en les quals ha manifestat que li agradaria que Luis Enrique segueixi. Del que sí ha parlat és del nivell dels arbitratges. I ha estat rotund: Hi ha bon nivell al futbol espanyol però "necessiten ajudes, no crítiques".

"Després del partit d'anada la Reial no té res a perdre", ha avisat l'entrenador del Barça. L'equip blaugrana rebrà aquest dijous la Reial Societat amb 0 a 1 de l'anada favorable. Amb la baixa de Busquets, el tècnic del Barça creu que el seu substitut -ha assegurat que té sis opcions on escollir- tindrà moltes dificultats per rebre amb comoditat, donada la pressió alta dels bascos.

Luis Enrique ha definit Leo Messi com un jugador "total", que ha anat madurant amb el pas del temps per millorar les seves prestacions. "Necessita molt poc el seu físic, sap jugar a un o dos tocs, jugar sense pilota. És molt llest", ha dit per definir-lo.

L'asturià ha deixat clar que no hi ha hagut cap canvi en l'actitud d' Aleix Vidal, que ha passat de l'ostracisme a jugar. "Sempre he vist a l'Aleix en la mateixa línia, no he vist grans canvis. No ha fet res que m'hagi fet canviar", ha explicat.