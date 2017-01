Luis Enrique busca la fusió entre l’esperit debutant del primer any i el rodatge d’ara

Res comença mai des de zero. Les expectatives no ho permeten quan s’està d’estrena i l’experiència condiciona el que vindrà, ja siguin les ganes de repetir el que va funcionar o el desig d’allunyar-se dels efectes d’una acció que no es va resoldre com es volia. És com evoluciona l’ésser humà i, per tant, és com evoluciona un equip de futbol. El Barça no n’és aliè, i menys aquest Barça tan viu, tan exposat, que tant es revisa. “Vam arribar el primer any amb objectius clars, amb la idea de futbol que havíem desenvolupat al B”, explicava Luis Enrique en una recent entrevista a Barça TV. “I al llarg de la temporada, si ensenyéssim el procés que hem hagut de fer… Hem anat fent coses i variant coses de les quals la majoria ni s’adonen ni se n’adonaran. Són petits matisos que fan que trobem els nostres jugadors importants més cops”, afegia.

La tercera pàgina del seu Barça té a veure amb els encerts del primer curs. Aquella temporada -com ara- es van destinar els primers mesos a provar mecanismes, a moure l’equip amb constants rotacions que, a partir de febrer, van fer-lo fluir. L’ aprenentatge d’una segona temporada més estable, però menys rica, també ha dut el Barça a l’actual versió, sobretot pels canvis en la plantilla que es van reclamar a l’estiu. “Cap on va el Barça? -es preguntava Luis Enrique-. Cap a l’objectiu de ser millor que el rival i que el que intentin no tingui resultat”. I aquest objectiu s’haurà d’assolir sobre aquestes tres bases.

La banda dreta

Sense Alves i amb l’actual Messi, es reconfiguren rols

A l’estiu va marxar Dani Alves i el lateral dret va quedar en mans de Sergi Roberto i Aleix Vidal. Amb l’ex del Sevilla arraconat, les funcions de la banda dreta han recaigut íntegrament en el migcampista de Reus, que s’hi ha hagut d’adaptar a marxes forçades per exigències del guió. Està expressant-se en la versió més pura de la posició, corrent la banda de dalt a baix. Coincideix amb la posició cada cop més indetectable i interior d’un Leo Messi que es mou a la base, a tocar de Busquets si fa falta. En aquesta equació, el tercer Barça revisa el rol d’ Ivan Rakitic, fins ara essencialment encarregat de compensar el dibuix defensivament, i s’exigeix un interior que aporti més en la creació. A la Champions s’està confiant molt en André Gomes, però per buscar toc Denis està guanyant punts.

540x306 Ivan Rakitic Ivan Rakitic

Defensar amb el trident

S’ha consolidat el 4-4-2 com a organització sense pilota

Ja s’havia acabat la temporada passada amb un dibuix més sòlid quan l’equip s’organitza sense pilota, amb un 4-4-2 que feia recular uns metres Neymar i deixava a dalt Luis Suárez i Messi per incomodar el rival. Aquest any l’estructura és encara més evident i s’ha reforçat per seguir garantint la consistència defensiva d’un equip que, per equilibris de vestidor, necessita alliberar el seu trident de determinades càrregues sense pilota. En algun tram de la primera volta, sobretot contra rivals amb capacitat per elaborar el joc i allargar les seves fases de possessió, s’ha patit.

540x306 Neymar / LLUIS GENÉ / AFP Neymar / LLUIS GENÉ / AFP

Sorprendre el rival

El posicionament col·lectiu es modela més ara que abans

La tercera temporada de Luis Enrique està sent, sense dubte, la més variada tàcticament, cosa lògica venint d’una base de dos anys anteriors -encara que hi hagi un gruix important de jugadors nous-. L’equip ha fet un pas més i ja no es limita a posar en escena el seu tradicional 4-3-3, sinó que ajusta el posicionament als diferents partits que es va trobant al calendari. El Barça 3.0 ha alineat una defensa de tres, ha jugat amb dues referències a dalt, sense extrems, amb doble pivot, amb els interiors oberts, baixos o a tocar de l’àrea rival. Moltes modificacions que sorprenen el rival i enriqueixen el joc col·lectiu. La segona volta hauria de ser la consumació d’aquesta polivalència.