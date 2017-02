Luis Enrique: "Si amb dos tocs pots fer gol, no té cap sentit mantenir la possessió"

Luis Enrique es manté ferm. No fa cap comentari sobre els arbitratges ni el seu futur, tot i que ha assegurat que s e sent "pletòric" a nivell individual. El tècnic, en la prèvia del partit contra l'Sporting de Gijón, ha destacat " la ràbia amb la qual es va celebrar la victòria" al Vicente Calderón. L'asturià ha reiterat que la millor manera per guanyar és jugar bé: "estem convençuts que jugant bé tenir més opcions de guanyar, però no sempre es pot aconseguir".

El tècnic del Barça creu que l'Sporting de Gijón de Rubi és més " atrevit" en atac que l'equip que entrenava Abelardo, i ha admès que el 3-4-3 que va dibuixar contra l'Atlètic de Madrid li va agradar. Fa unes setmanes Luis Enrique va dir que era bàsic que l'equip recuperés solidesa defensiva, però aquest dimarts ha igualat el treball defensiu a l'ofensiu, destacant que el Barça sempre destina "més recursos" a com atacar que a la manera de defensar.

Ha estat una roda de premsa de respostes curtes, menys quan se li ha preguntat sobre l'estil i la pèrdua de pes dels migcampistes del Barça aquesta temporada. "Agafeu els entrenadors rivals, els agiteu i els dieu ' deixeu jugar al Barça, que no el deixeu jugar. Deixa jugar a Busi, pobre noi'. Hi ha una evolució clara, ens pressionen més. És mèrit dels rival i nosaltres busquem evolucionar. La dada de la possessió és un mitja per guanyar els partits. Si amb dos tocs pots fer gol no té cap sentit matenir la possessió. Quan els entrevisteu els demaneu que ens deixin sortir tranquil·lament", ha dit.