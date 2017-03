Luis Enrique: "Segur que no haurà caigut bé als rivals que haguem remuntat"

"Jo crec que no hi havia ningú que hagi deixat de creure. Després de veure el desplegament de tot l'equip, tot i encaixar un gol, mereixia la pena. Ha estat una nit difícilment explicable, amb un guió de pel·lícula de terror", ha confessat, visiblement satisfet, Luis Enrique. "Aquest és un esport de bojos, els nens que hi havia no ho oblidaran mai, això és indescriptible", ha comentat sobre la gesta. El tècnic blaugrana ha celebrat que, aquest cop, hagi estat el seu equip el que hagi pogut culminar una remuntada èpica: "Avui ens ha tocat riure a nosaltres amb aquest final".

Luis Enrique ha destacat "la fe" que ha tingut el Barça fins i tot amb el 3-1, un resultat que comprometia de forma gairebé definitiva als seus homes. " L'eliminatòria estava perduda al 84'. La Champions és una competició que no perdona un mal partit com el que vam fer a l'anada", ha explicat, per després llençar un avís als rivals: "Segur que no caurà molt bé als rivals que haguem remuntat. Ara cal aprendre dels errors i ser ambiciosos". El tècnic blaugrana ha reconegut que s'ha deixat "els meniscs" al Camp Nou en la celebració de l'últim gol. "Però ha valgut la pena", ha bromejat.

L'asturià, així mateix, ha valorat positivament "la intensitat i emoció" d'un conjunt que " ha corregut molts riscos" i que ha donat "una gran alegria" als culers, a qui ha volgut dedicar el triomf: "Va dedicat especialment als que creien amb nosaltres des del primer moment. "És d'aquelles remuntades que li venen molt bé a l'equip, al club i a tots, les gaudim molt", ha sentenciat.