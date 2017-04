Luis Enrique no tira la tovallola: "Encara queda molta Lliga"

Luis Enrique Martínez no tira la tovallola. El tècnic asturià ha assegurat que la derrota contra el Màlaga és "una oportunitat perduda" però que " encara queda molta Lliga". "Era un dia especial", ha sentenciat l'entrenador, després de reconèixer que el Barça portava moltes setmanes esperant l'oportunitat de posar-se líder i dependre d'ell mateix.

El tècnic blaugrana ha dit que ha estat un resultat "injust" i ha deixat caure, sense entrar-hi en excés, la qüestió arbitral. "És curiós que, nosaltres que no donem gaires puntades de peu, perquè ens costa donar puntades de peu, ens carreguem de targetes de manera incomprensible. En canvi, veus jugadors de l'equip rival que s'omplen de fer faltes i fer accions punibles i se'n van sense targeta. Em sorprèn però estem acostumats", ha explicat l'asturià, que ha fet referència també del penal no xiulat sobre Sergi Roberto: "una jugada de penal molt cara que no sé com ha pogut sortir fora".

Després, quan se li ha preguntat directament sobre l 'expulsió de Neymar ha evitat entrar-hi: "No sap, no contesta".