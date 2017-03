Luis Suárez: "Em penedeixo de no haver estudiat"

Luis Suárez és un jugador que no s'amaga ni dins ni fora del camp. En una entrevista a 'El transistor', d''Onda Cero', el davanter uruguaià ha repassat l'actualitat del conjunt blaugrana, així com la seva trajectòria esportiva i la seva vida personal. Des dels seus inicis fins al davanter eficaç i golejador en què s'ha convertit.

D'entrada, el davanter blaugrana ha valorat la decisió de no seguir del seu tècnic, Luis Enrique: "Ens va sorprendre una mica la decisió, no l'esperàvem, però s'entén i s'accepta per moltes coses que han passat. La seva justificació és comprensible, s'entén que no té temps per descansar i estar amb la seva família". L'uruguaià ha assegurat que no li van qüestionar la decisió, de la mateixa manera que cap altre company li va preguntar el curs passat per la seva decisió de renovar.

Sobre l'exigència de la professió, Suárez ha confessat que "la gent pensa que és fàcil la vida del futbolista, però et perds coses boniques que el futbol et prohibeix, compartir coses amb fills, com anar a veure una filla fent gimnàstica rítmica". El vessant personal ha estat un dels temes més destacats de l'entrevista, ja que l'uruguaià ha reconegut que es penedeix "de no haver estudiat: sent pare t'adones que podries ser un exemple per als fills, i lamentablement no els he pogut aconsellar en moltes coses. No vaig fer cas quan era petit i vaig prioritzar el futbol, vaig tenir sort".

També ha recordat la importància de Barcelona en la seva vida: "La ciutat que em va separar de la meva parella de jove [ Sofia Balbi va deixar l'Uruguai als 13 anys, quan ja era la companya de Suárez, per emigrar amb els seus pares a la capital catalana], és la ciutat on som més feliços. Tenia moltes ganes de venir".

Un dels episodis més complicats que va haver de viure va ser la sanció per la mossegada a Chiellini en el Mundial del 2014, una època on va "patir". "Se'm pot sancionar, però prohibir-me anar a veure un esdeveniment esportiu és el més injust que m'ha tocat viure. Em va doldre com em van tractar. Em vaig equivocar, però sóc un ésser humà". L'uruguaià, a més, ha assegurat que "mai" anirà a una gala de la FIFA.

La Lliga i les opcions a la Champions

Pel que fa a la lluita per la Lliga, Suárez s'ha mostrat satisfet per tornar a dependre d'ells mateixos. " Fa un mes ens donaven la Lliga per perduda. El Madrid ha perdut punts, i ara depenem de nosaltres mateixos, però és molt complicat. Hi ha molta igualtat i no hi ha rival fàcil".

També s'ha referit a l'eliminatòria contra el PSG: "Creiem en l'equip, és molt difícil, però no és impossible. Si aquest equip vol fer història, ha de sortir amb l'ambició de donar la volta a aquests partits. Si vam ser capaços de fer-li quatre gols al Madrid al Bernabéu, per què no n'hi podem fer quatre al PSG al Camp Nou?".