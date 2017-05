Luis Suárez es lesiona en l'entrenament del Barça

El davanter uruguaià del Barça, Luis Suárez, s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest dijous. Segons ha informat el club, Suárez pateix una "elongació al semimembranós de la cuixa dreta". El temps de baixa aproximat per a aquesta lesió és d'uns 15 dies.

L'uruguaià ja era baixa per sanció per a la final de Copa entre el Barça i l'Alabès d'aquest dissabte (21.30 h, TV3) a l'estadi Vicente Calderón. Sergi Roberto, també sancionat, tampoc serà a Madrid. Mascherano i Piqué, presents en la sessió d'aquest dijous, sembla que sí que podran disputar la final després d'haver-se perdut l'últim partit de Lliga per molèsties físiques.

Els jugadors del filial Marlon Santos i Àlex Carbonell han completat el penúltim entrenament de la temporada. El penúltim, també, amb Luis Enrique com a tècnic. L'asturià podria acomiadar-se del Barça amb nou títols si dissabte els blaugranes guanyen la Copa a l'Alabès.