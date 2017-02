Luis Enrique: "Desacrediten els meus jugadors dient que fan teatre i després es queixen si veuen targetes"

Luis Enrique ha parlat en roda de premsa abans del partit contra l'Athletic Club de Bilbao. Aquestes són les seves reflexions:

L'Athletic Club

"Ens coneixem molt bé. Sempre ens fan treballar, sempre ens pressionen a dalt per intentar dificultar la sortida de pilota. Cal superar aquests problemes i si es supera la pressió, apareixen espais."

Messi

"A prop de la porteria és on pots decidir més, m'agrada veure Messi a prop de la porteria, però si cal endarrerir la seva posició, és una gran solució, pot jugar on vulgui"

Tram de la temporada

"És el tram més dur per la xifra de partits, segurament es pot millorar el calendari, però els propers mesos també són de gran exigència. Ara, no és el tram clau de la temporada, quan es guanyen lligues"

Iniesta i Busquets

"Ja treballen amb el grup, és una gran noticia, però falta l'alta mèdica"

Neymar i les targetes

"És una evidència que els meus jugadors són dels que més faltes reben, i curiosament són dels més sancionats. Tothom podrà pensar el que vulgui. Primer fan campanyes per desacreditar els meus jugadors dient que es tiren i fan teatre, i després els mateixos mitjans es queixen si veuen targetes".

El joc de l'equip

"No em preocupa veure les dues cares l'altre dia, era eliminatòria de copa. Sempre volem millorar, però per poder ser regular només existeix un truc: eliminar el rival. El rival juga i et crea problemes. Volem guanyar-ho tot, ser superiors amb una idea clara de joc, però cal analitzar també els adversaris".

La lliga

"Falta molt, les lligues es decideixen normalment al final, queda molt i amb diferents equips lluitant"

Ronaldinho

"M'encanta que en Ronaldinho sigui ambaixador, va ser dels pioners en l'art de portar alegria dins d'una època complicada. Sempre tenia una rialla, el dia de la presentació semblava més un surfer, i no un futbolista".

La pressió alta del rival

"La clau és com et fan la pressió i com recuperen la posició. La clau és la intensitat en com ho executen. Molts, fent la mateixa pressió, ens han fet mal o no ens han fet, ja que la intensitat era diferent"