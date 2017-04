L’últim tren cap a la Lliga surt del Bernabéu

Avui diumenge, cap a dos quarts d’onze de la nit, sabrem si la Lliga està sentenciada a favor del Reial Madrid o si el Barça encara té opcions de revalidar el títol. Tot dependrà del resultat del clàssic al Bernabéu (20.45 h, Movistar Partidazo). Els dos equips arriben amb sensacions oposades en un d’aquells partits marcats en vermell al calendari i que suposen més que tres punts en joc. Un duel en què els merengues creuen que poden aprofundir en la ferida blaugrana mentre que els culers pensen que pot ser l’última oportunitat per donar un cop de puny a la taula.

A Chamartín s’ho miren amb confiança, amb optimisme. Fins i tot, amb un punt d’eufòria que l’entrenador Zinedine Zidane intentava rebaixar. “El partit no és decisiu perquè ens queden set finals per disputar, i el clàssic n’és una -argumentava el tècnic del Reial Madrid-. Penso que no som favorits. Potser des de fora hi ha gent que pensa que sí, però per a nosaltres, no. Ens caldrà fer un gran partit, lluitar molt per poder guanyar”. El cas és que el Madrid acaba d’eliminar el Bayern Munic als quarts de final de la Champions i porta una ratxa de 12 partits invicte -deu victòries i dos empats-. Lidera la Lliga amb tres punts d’avantatge i encara té pendent el partit ajornat contra el Celta. Per tant, encara que perdi el clàssic, seguiria depenent d’ell mateix per aconseguir el títol.

Les sensacions són diametralment oposades al vestidor dels blaugranes, que han patit un fort revés a Europa contra la Juve -els ha eliminat dels quarts de final de la Champions i no els ha deixat fer cap gol en 180 minuts-. L’equip no ha tingut fiabilitat en els resultats ni en el joc i molt possiblement haurà de jugar sense Neymar, ja que el Barça no ha aconseguit que el TAD li rebaixi la sanció que arrossega del partit a Màlaga.

A falta de sis jornades per acabar, comptant el clàssic, Luis Enrique sap que l’últim tren cap a la Lliga surt aquest diumenge del Bernabéu. L’entrenador qualificava el partit de “final”. Guanyar significaria “mantenir oberta la Lliga”, però empatar o perdre voldria dir “deixar gairebé sentenciat el títol, per les poques jornades que queden”. Per això “no serveix cap altre resultat que no sigui guanyar”. “Això pot significar pressió o un estímul. Per a mi és un estímul”, deia l’asturià.

A diferència d’altres ocasions, el discurs de l’entrenador del Barça va ser prudent, sense aixecar el to ni arengar els seus futbolistes o els aficionats. “Són jugadors de primer nivell, preparats per aixecar-se una i mil vegades. És evident que cada cop que algú ensopega i perd l’opció de guanyar títols, és una mala notícia”, valorava d’entrada, per tot seguit recordar que el partit es juga en un estadi, el Bernabéu, on l’equip ha aconseguit bons resultats els últims anys. “El camp és un factor important. Allà hem fet bones actuacions. Penso que és un estímul perfecte. I penso que és bo que aquest partit vagi després de l’eliminació perquè tornem a tenir un estímul”.

Els dubtes de Luis Enrique

Luis Enrique, que si no hi ha un miracle no podrà comptar amb Neymar -explicava que estava “preparat” per jugar amb el brasiler o sense-, manté el dubte d’Arda Turan. El turc s’ha entrenat amb el grup però encara no ha rebut l’alta mèdica i, si finalment es recupera, podria ocupar l’extrem dret. Paco Alcácer o Jordi Alba -si el tècnic aposta per jugar amb un 3-4-3 a Madrid- podrien ser les alternatives en atac. En defensa, l’única absència d’última hora és la de Mathieu, que no va fer l’últim entrenament per molèsties al tendó d’Aquil·les del peu dret. L’entrenador no va fer pública la convocatòria i espera fins a última hora, just abans d’agafar l’avió per viatjar a Madrid, per confeccionar la llista definitiva. “Jugui qui jugui, hem de ser fidels a la nostra manera de jugar i ser molt efectius. Que no es vegin les virtuts del rival, que són moltes, i que es vegin les nostres”.

Les esperances blaugranes passen per Leo Messi. El davanter és el màxim golejador dels clàssics, amb 21 dianes en 33 partits -tres més que el mític Alfredo Di Stéfano-, però fa tres anys que no aconsegueix marcar contra l’etern rival, ni al Camp Nou ni a domicili. L’última vegada va ser el 23 de març del 2014, en el triomf per 3 a 4 amb Tata Martino a la banqueta. L’argentí, punta de llança del Barça, no ha sigut tan efectiu com de costum en els últims enfrontaments. Tot i així, és a només dos gols d’arribar als 500 amb la samarreta del Barça. Els culers somien que hi arribi al Bernabéu. Voldria dir, potser, que la Lliga encara és possible.

Gareth Bale, principal dubte a l’onze del Madrid

El gal·lès Gareth Bale és la principal novetat a la llista de convocats del Reial Madrid. El davanter ja està recuperat de la lesió al soli que ha fet que es perdés els dos últims partits. El dubte és si Zidane el farà sortir d’inici o el reservarà a la banqueta. El dibuix final dels madridistes depèn d’ell: un 4-3-3 amb Bale a l’extrem esquerre o un 4-4-2 amb Isco o Lucas com a quart migcampista. L’entrenador del Reial Madrid no podrà comptar per al partit amb dos dels seus centrals: Pepe segueix lesionat i Varane, tot i que va fer part de l’entrenament, no arriba a temps. Coentrao i Mariano, descartats per decisió tècnica, van quedar fora de la llista.