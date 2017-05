L’última bala per salvar la temporada

Abans de començar l’entrenament d’ahir, el Barça Lassa de bàsquet va rebre la visita de Josep Maria Bartomeu. Acompanyat d’Albert Soler, tant el president com el director d’esports professionals del conjunt blaugrana van voler donar ànims a un equip que avui disputa el primer partit del play-off pel títol de la Lliga Endesa a la pista del València Basket (18 h, #0).

No va ser una visita casual. Per al conjunt blaugrana, aquesta ronda final de l’ACB és l’última oportunitat per salvar una temporada irregular, en què l’equip ha fracassat tant a l’Eurolliga -fora dels quarts de final- com a la Copa -eliminat a semifinals-, i en què ni tan sols ha pogut quedar entre els quatre primers a la Lliga Endesa. Per aquest motiu, l’equip que entrena Georgios Bartzokas disputa la sèrie amb el factor pista en contra. “Haurem de fer un esforç extra contra un gran equip. Serà un repte”, comentava l’entrenador abans de viatjar a la capital del Túria.

Baixes destacades

Sense Vitor Faverani, que s’ha desvinculat recentment del Barça Lassa, i amb les baixes per lesió de Justin Doellman i Joan Carles Navarro, el Barça Lassa s’aferra a l’aportació d’Ante Tomic. “En l’últim mes s’ha pogut veure una evolució, executem millor les jugades en atac. El problema és que no tenim tants efectius i hem de recórrer als joves que surten des de la banqueta”, reconeixia l’entrenador blaugrana. Per part local, la principal absència serà la del base Van Rossom, amb problemes al genoll.

“Ens posem a prova nosaltres mateixos. Hem de fer alguna cosa més del que s’espera de nosaltres. És una oportunitat per demostrar el nostre potencial”, afegia el tècnic del Barça Lassa abans de jugar contra un equip amb qui ja s’ha vist les cares tres vegades aquesta temporada: dos a la Lliga i una a la Copa, i amb precedents poc optimistes per als interessos blaugranes, ja que només van ser capaços de guanyar en el partit de la primera volta, al Palau (94-82). A la Copa del Rei, els valencianistes van apartar el Barça Lassa de la final (67-76). Però la pitjor derrota va ser l’última, a la Fonteta, en què els de Pedro Martínez van imposar-se per 17 punts (76-59). “Cada partit és una història diferent. En aquest últim contra el València vam competir durant tres quartes parts. Ara hem de tenir estabilitat i competir durant els 40 minuts del partit”, analitzava Bartzokas, que no va oblidar-se d’enviar un missatge als àrbitres, “que estan prenent unes decisions una mica estranyes respecte del Barça, aquesta temporada”.

L’últim cop que el Barça Lassa va caure a quarts de final va ser el 2005, contra l’ Estudiantes. I fa deu anys que els blaugranes arriben a la final de l’ ACB. Fer un bon play-off és l’última oportunitat per salvar una de les pitjors temporades de la secció.