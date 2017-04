L'efectivitat salva al Madrid de la migdiada contra l'Alabès (3-0)

El Madrid no ha fallat contra l' Alabès (3-0) i manté l'avantatge de cinc punts respecte el Barça. En un partit on el marcador no s'ajusta al joc de tots dos conjunts, els blancs s'han imposat gràcies a la gran efectivitat local. Un gran resultat per un mal partit dels blancs. Tot i la migdiada que s'han pres els blancs a la segona part, els vitorians no han pogut igualar un gol de Benzema anotat al primer temps que no hauria d'haver pujat al marcador. I és que el davanter francès havia arrencat en posició de fora de joc en l'inici d'una jugada que acabaria resolent ell mateix amb un remat de primeres amb l'esquerre des de dins de l'àrea.

Zidane ha donat descans a bona part dels internacionals ( Marcelo, Casemiro, James, Keylor o Ramos), i el joc del seu conjunt ho ha acusat. A la primera part han perdut a Varane per lesió. L'activitat d' Isco i Cristiano han estat els únics arguments d'un equip que ha mostrat una profunda grisor al segon temps. Sense pilota, ha cedit la iniciativa a un Alabès que ha tingut diverses aproximacions per empatar. Però ni Edgar, ni Deyverson ni Manu García han trobat la manera de superar un sempre segur Kiko Casilla.

Els vitorians han plantejat un partit força treballat, com acostumen, però tot i la bona pressió exercida i el canvi tàctic que ha plantejat Pellegrino després del descans, cap a un rumb més ofensiu, no han aconseguit doblegar un Madrid afortunat per la manca de precisió visitant. En el tram final, però, l'efectivitat blanca ha acabat desequilibrant el duel. Del no res, quan cap indici feia presagiar un gol blanc, Isco ha recollit una passada filtrada de Cristiano dins de l'àrea i ha sentenciat el duel amb un xut alt al minut 85. Tres minuts després, Nacho ha recollit el refús del travesser d'una falta de Bale per tancar el marcador.