L'Atlètic de Madrid fa revifar la Lliga al Bernabéu (1-1)

El Reial Madrid ha deixat escapar dos punts en el derbi contra l'Atlètic de Madrid (1-1). Els blancs, superiors, han tingut ocasions de sobres per sentenciar l'enfrontament però han fet un pas enrere i han vist com els matalassers igualaven l'electrònic. Després del gol inicial de Pepe, als primers compassos de la segona meitat, Griezmann ha empatat a falta de cinc minuts.

Ha estat un derbi 'in crescendo' que s'ha animat a mesura que passaven els minuts. Primer ha dominat clarament el Madrid, però sense ocasions excessivament clares. Després ha vingut el setge dels blancs, que han aconseguit finalment trencar la porteria d'Oblak amb un gol de Pepe al minut 52, rematant amb el cap una falta lateral, creuant bé la pilota. Els de Zidane han pogut sentenciar però no ho han fet. I Simeone, que ha mogut l'equip, ha aconseguit que l'Atlètic fes un pas endavant i acabés empatant contra un Madrid que, al tram final, no ha tingut personalitat.

Els blancs, a més, han perdut Pepe per lesió. L'autor del gol s'ha fet mal en una acció fortuïta amb Kross i ha demanat el canvi. Les proves han confirmat que el portuguès s'ha trencat dues costelles i serà baixa per als següents partits: Pepe es perdrà el duel a la Champions contra el Bayern Munic i el partit contra el Barça a la Lliga. Una baixa que se suma a la de Varane: Zidane només tindrà Nacho i Ramos com a centrals per aquests transcendentals partits.

El Madrid ha perdonat

Malgrat tot, sembla mentida que el Reial Madrid hagi deixat escapar els tres punts, sobretot per les nombroses ocasions. El porter Oblak ha estat, clarament, el millor dels matalassers, clau per desviar les rematades perilloses de Cristiano, Benzema i Bale. La tripleta atacant ha dut el perill intentant culminanr les accions que originava la línia del mig del camp merengue, que ha aprofitat els errors de l'Atlètic de Madrid en al sortida de la pilota per recuperar, avançar metres ràpid i assistir per als davanters.

L'Atlètic de Madrid ho ha passat malament fins que s'ha trobat amb el gol en contra. Llavors ha reaccionat. Però fins a veure's al darrera de l'electrònic s'ha mostrat com un equip poc fiable, amb moltes dificultats per treure la pilota de jugada, sense control, amb més coratge que joc de conjunt. Al primer temps tan sols han aparegut les ocasions tímides de Saúl i Griezmann, i a la segona part la més clara -prèvia al gol-, un mà a mà entre Torres i Navas que ha desviat el porter del Madrid.

Simeone ha fet canvis. Ha fet entrar Thomas i ha avançat la posició de Griezmann. D'aquesta manera, els matalassers han avançat la pressió una vintena de metres i han acabat amb els atacs del Madrid. Els davanters, que fins aleshores s'havien fet un tip de rebre pilotes, ja no n'han tingut cap més a l'abast. I els visitants han pogut dur el partit al camp del Madrid. I en una d'aquestes, accions, Correa ha robat la pilota i ha vist la desmarcada de Griezmann, que no ha perdonat.

Al final, repartiment de punts que no acaba de satisfer cap dels dos equips, sobretot el Reial Madrid, que ha fet un pas enrere en la lluita per la Lliga.