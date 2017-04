Zidane obre la porta a no seguir al Madrid just abans d'un derbi clau contra l'Atlètic

El Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares aquest dissabte al Santiago Bernabéu (16.15 h, beiN la Liga) en un derbi marcat per la transcendència que pot tenir en el futur de la Lliga i per les declaracions de l’entrenador blanc d’aquest divendres. Si Luis Enrique anunciava el mes passat que no seguiria a la banqueta del Barça la temporada vinent, Zinedine Zidane ha cridat l’atenció posant en dubte la seva continuïtat al Madrid. “La temporada vinent? No estic preparant res, no tinc clar si seguiré”, ha deixat anar el tècnic blanc la vigília del derbi.

Zidane, que té tots els futbolistes disponibles menys el lesionat Varane, ha afirmat que ara mateix només el preocupa el partit que té al davant. Un derbi d’alt voltatge que, en cas que el Madrid guanyi, significaria fer un pas de gegant per començar a tenyir la Lliga de blanc. A banda de la motivació intrínseca que suposa jugar un derbi, l’Atlètic de Madrid arriba a la cita en el seu millor moment de la temporada. Els matalassers sumen cinc victòries consecutives a la Lliga i han aconseguit 30 punts dels últims 39 possibles.

La bona dinàmica matalassera des que va començar el 2017 es veu reforçada per les paraules del seu jugador estrella, Antonie Griezmann. El davanter francès va manifestar aquest dijous que “confia” en els seus companys i el seu entrenador i que, per això, es veu “favorit” per guanyar el derbi. Els precedents dels últims anys al Bernabéu reforcen la confiança de Griezmann: 0-1, 1-2 i 0-1, des de l’última victòria blanca (2-0) el desembre del 2012. Tot i que l'últim enfrontament entre els dos conjunts, el corresponent a la primera volta, va acabar amb un contundent 0 a 3 favorable al Reial Madrid.

"Ens veig favorits per guanyar el derbi" Antonie Griezmann Jugador de l'At. de Madrid

Més caut que Griezmann s’ha mostrat l’entrenador de l’Atlètic de Madrid, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, que ha lloat el seu rival: “El Madrid i els seus números són espectaculars: ha guanyat la Champions i el Mundial de Clubs, continuen primers i estan a punt de guanyar la Lliga. Se’ls veu centrats, els seus números parlen per si sols”. De fet, els darrers registres dels blancs al torneig domèstic són molt similars als dels matalassers: han guanyat els últims cinc partits i han sumat 34 punts dels últims 42 possibles (han jugat un partit més, el partit ajornat a Mestalla amb victòria dels valencians).

El tècnic argentí, que ha contemplat la possibilitat que Zidane aposti per Isco al centre del camp en lloc de Casemiro per tenir més possessió, també ha confirmat la baixa de Kevin Gameiro, que no s’ha recuperat d’una tendinitis a l’adductor esquerre que arrossega des de principis de març. Tampoc seran al partit els també lesionats Gaitán, Vrsalijko, Tiago, Augusto i Moyà.

El rival preferit de Cristiano

Tot i que a la taula, el Madrid, el líder, superi en 10 punts (71 per 61) l'Atlètic, el tercer, quan el que es mira és el joc i l’estat de forma, les coses canvien. Obviant l’últim partit dels de Zidane, el 2 a 4 a Butarque contra el Leganés, ple de rotacions, l’equip viu supeditat a la titularitat de la BBC –entre tots tres només sumen 35 gols a la Lliga; Messi sol en suma 27– i el rum-rum que el joc de l’equip és millor sense el trident blanc fa dies que està instal·lat a Madrid. A més, Cristiano Ronaldo, firma aquesta temporada una mitjana de 0,74 gols per partit (26 gols en 35 partits) en totes les competicions, la més baixa des que vesteix la samarreta blanca.

És una dada, però, que s’ha de mirar amb desconfiança, perquè el portuguès ha marcat 18 gols a l’Atlètic en 26 enfrontaments, una xifra només superada pels 20 i 23 que ha marcat al Getafe i al Sevilla, respectivament. A més, és el club que més vegades ha derrotat al llarg de la seva carrera, 14. Aquest dissabte, la “fortalesa defensiva” a la qual Simeone atribueix la bona dinàmica de l’equip després dels dubtes mostrats durant la primera volta intentarà frenar la bèstia del Reial Madrid.