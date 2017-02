El Madrid pateix per guanyar al camp del cuer en un partit marcat per les lesions (1-3)

L'equip de Zidane ha guanyat per 1-3 al camp d'un Osasuna molt lluitador, i amb dos partits menys, segueix liderant la lliga per davant del Barça.

L'equip blanc no ha jugat un bon primer temps i malgrat el gol de Cristiano als 24 minuts, ha vist com Sergio León empatava abans del descans, en un primer temps on els navarresos han creat prou perill. El local Tano ha protagonitzat la noticia dolenta del partit en fractura-se la tíbia i el peroné després de topar amb Isco.

A la segona part, qui s'ha lesionat ha estat el madridista Danilo. Isco, als 62 minuts, ha fet el gol del triomf d'un Madrid que ha controlat més el joc a la segona part, sense acabar d'oferir la seva millor versió. Lucas ha fet el tercer gol en la darrera jugada del partit.