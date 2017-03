El Madrid es deixa el liderat empatant a casa (3-3)

En un dimecres de passió amb un munt de girs de guió, el Reial Madrid s’ha deixat el liderat en empatar a casa contra el Las Palmas en un partit boig on els canaris van perdonar una gran oportunitat per golejar, veient-se castigats per la reacció plena de caràcter d’un Madrid que va jugar tota la segona part amb un jugador menys, per la vermella que va veure Gareth Bale. El gol de Cristiano en el darrer minut va evitar la segona derrota en tres partits dels madridistes, però no els va servir per salvar un liderat que ara mateix, cau al sarró del Barça, malgrat que els homes de Luis Enrique saben que el Madrid encara té un partit pendent, aquell de Vigo. Però el seu coixí de punts s’ha esfumat.

Malgrat marcar primer amb un gol d’ Isco en possible fora de joc, els homes de Zinedine Zidane van veure com l’equip de Quique Setién, fídel sempre a un estil estètic i ofensiu, els feia molt de mal amb una exhibició de joc valent. Dos minuts després del gol d’Isco de fet, Tana ja havia superat Kerlor Navas amb un xut magnífic (10’). El partit va arribar al descans amb empat, amb ocasions a les dues porteries.

I a la segona part, amb els aficionats del Madrid escoltant la ràdio i comentant la noticia de la decisió de Luis Enrique de marxar del Barça, va arribar l’exhibició dels canaris. Exhibició facilitat per un moment de bogeria de Gareth Bale. El gal·les va veure la vermella després d’agredir a Vicente Gómez. Primer, li va donar una puntada de peu molt dura, i quan el jugador visitant li va recriminar l’acció, el va empenyer just davant del col·legiat, deixant els seus en inferioritat numèrica.

Als 56 minuts, Sergio Ramos va cometre un penal molt clar en aturar un xut amb les mans. El defensa andalús va intentar enganyar el col·legiat fent veure que la pilota havia tocat al seu rostre, però Fernàndez Borbalán no va caure al parany, assenyalant el penal que Jonathan Vieiria va transformar, malgrat que Keyrlo Navas va arribar a tocar la pilota (56’). Poc després, Kevin Prince Boateng feia el 1-3 després d’una greu errada defensiva, burlant al porter de Costa Rica del Madrid, qui va sortir en fals, deixant-li al futbolista ghanès del Las Palmas la porteria buida (60’).

El partit semblava sentenciat, però el Madrid té una gran virtut: no es rendeix mai. I en cinc minuts, els darrers, Cristiano Ronaldo va aconseguir empatar un partit boig, marcant de penal als 86 minuts, i finalment en el minut 90 amb una rematada de cap.Abans, els canaris havien fallat un munt d’ocasions a la contra, perdonant la vida d’un Madrid que segueix lluitant fins el final, però ha sumat tot just 4 punts dels darrers 9. I ja no és líder. Un regal inesperat per a Luis Enrique.