El Madrid pispa Vinícius al Barça i Theo a l’Atlètic de Madrid

El Reial Madrid va per feina i ahir dos jugadors van passar la revisió mèdica per incorporar-se pròximament a la disciplina blanca. El jove davanter brasiler Vinícius Júnior, de 16 anys, va passar la revisió mèdica a Rio de Janeiro i firmarà aviat pel Madrid, que pagarà 40 milions d’euros al Flamengo en una operació que permetrà al club brasiler seguir comptant amb Vinícius fins que compleixi 18 anys, el juliol del 2018, quan volaria cap a Madrid. Al Barça aquesta notícia no va agradar, ja que fins i tot Neymar havia parlat amb Vinícius per aconsellar-li que fitxés pel club blaugrana, tal com els seus agents havien negociat. Florentino Pérez en persona, però, hauria demanat no fallar en aquesta operació després de considerar un fracàs no haver fitxat fa anys Neymar. Ahir també passava la revisió mèdica del club blanc el lateral francès Theo Hernandez, que aquesta temporada ha jugat cedit a l’Alabès per l’Atlètic de Madrid.

El nom de Theo havia aparegut vinculat tant al Barça com al Madrid, malgrat que des de l’entitat blaugrana s’afirma que mai s’ha mogut peça per fitxar el jugador, un lateral esquerre de 19 anys amb molta projecció. Theo, però, va passar la revisió pel Reial Madrid a la Clínica Sanitas de La Moraleja. El francès té contracte amb l’Atlètic, que li havia fet fins a tres ofertes de renovació, però en tot moment ha prioritzat el Madrid sense voler modificar el seu vincle contractual, ja que ara mateix la seva clàusula de rescissió no és gaire alta: 25 milions d’euros. L’Atlètic intentarà aconseguir cobrar més en unes negociacions que s’haurien de tancar just després del partit de tornada de les semifinals de la Champions entre els dos equips madrilenys. Al Reial Madrid es respirava ahir eufòria per haver pispat Vinícius al Barça i Theo a l’Atlètic. Theo, per cert, va saber ahir que França no el convocarà per jugar el Mundial sub-20 a petició de l’Alabès, de manera que podrà jugar la final de Copa contra el Barça.

Un lateral dret i un migcampista

La decisió de Theo clarifica el mercat del Barça, ja que fitxar un lateral esquerre hauria significat haver d’obrir la porta a Jordi Alba o Digne. I des del club es defensa que en espera de parlar amb el nou tècnic del primer equip per a la temporada que ve no es volen acceptar ofertes per un Jordi Alba que ha viscut una temporada molt complicada, ja que en moments puntuals Luis Enrique l’ha deixat a la banqueta, cosa que ha fet que el lateral no se sentís prou valorat.

El Barça, doncs, intentarà fitxar un lateral dret i un migcampista en un mercat de fitxatges que estarà condicionat pel punt de vist d’un entrenador que encara no té nom. Unzué, que segons Mundo Deportivo va barallar-se fa poc amb Neymar, perd opcions de cara a ser el líder d’un projecte en el qual sí que hi serà un Lionel Messi que hauria de renovar ben aviat. Des del Barça no s’amaga la satisfacció per com van les negociacions amb el jugador argentí, que acaba contracte el 30 de juny del 2018 i que està previst que signi fins al 2022, quan tindrà 35 anys.