El Madrid celebra el doblet en una ciutat entregada als herois de Cardiff

Després de passejar per una ciutat repleta d'aficionats, el Reial Madrid ha arrencat la celebració del títol de la Champions a la seu de la Comunitat de Madrid. Acompanyats per la presidenta Cristina Cifuentes, els futbolistes blancs han fet el primer acte oficial d'una jornada que culminarà al Santiago Bernabéu. Florentino Pérez ha definit Cristiano Ronaldo com "el millor jugador del món". Unes paraules de lloança que també s'han endut Zinedine Zidane i Sergio Ramos, els altres dos grans noms propis per al president madridista.

"Som el millor club del món, que viu obsessionadament per la victòria. La 'Duodécima' és la recerca de l'impossible", ha dit Florentino a la Puerta del Sol. "Ja éreu el millor equip del món i avui ho sou una mica més. Esteu en una altra galàxia, per això sou gal·làctics", ha dit Cifuentes, que ha tingut paraules d'elogi per a Zidane i Florentino: "has sabut dirigir l'equip en el millor moment de la seva història". "Per a mi portar aquesta samarreta és un honor. El triomf del Reial Madrid és el triomf de Madrid, de la ciutat, de la Comunitat, de l'esport", ha conclòs.

540x306 Els capitans del Madrid mostren la Champions / LUCA PIERGIOVANNI / EFE Els capitans del Madrid mostren la Champions / LUCA PIERGIOVANNI / EFE

De Cifuentes a Manuela Carmena, que ha rebut l'expedició a l'Ajuntament madrileny i els ha qualificat d'"equip de llegenda". "El Reial Madrid manté una bella història d'amor amb la Copa d'Europa", ha sentenciat el president madridista, que ja s'ha apuntat el repte dels pròxims anys: "és el camí per tornar a ser considerat el millor equip del segle XXI".