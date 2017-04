El Madrid passa patint i amb polèmica a la pròrroga (4-2)

El Madrid ha rebut l'empenta que necessitava quan més patia. El conjunt madridista serà a les semifinals de la Lliga de Campions després de superar el Bayern Munic 4 a 2 a la pròrroga. Un partit marcat per l'efectivitat golejadora de Cristiano Ronaldo (autor de tres gols) i les decisions de Viktor Cassai, que, amb 1 a 2 al marcador, ha deixat els alemanys amb 10 i ha concedit un gol il·legal de Cristiano, el de l'empat a dos. A Madrid costarà tornar a parlar d'àrbitres.

Tot i que el Bayern necessitava aixecar l'1 a 2 de l'anada a l'Allianz Arena, al conjunt de Carlo Ancelotti li ha costat manar. Durant el primer temps el domini s'ha alternat, malgrat que la majoria de les ocasions han caigut del bàndol local. De fet, en una d'aquestes ocasions, els bavaresos han salvat sota pals el que hauria pogut ser l'1 a 0. Això sí, la més clara per als visitants l'han tinguda Thiago i Robben en una doble oportunitat. Marcelo ha salvat el primer intent de rematada de l'ex del Barça i la posterior voleia del jugador holandès ha sortit fregant el travesser.

A la represa, el partit ha canviat per complet. Gir brusc de guió. Primer ha estat Marcelo qui ha evitat sota pals el gol de Robben i, al minut 52, el mateix extrem esquerrà ha caigut davant Casemiro, una entrada rigorosa que l'hongarès Viktor Cassai ha assenyalat com a penal. A Robert Lewandowski no li han tremolat les cames i ha superat Keylor Navas per establir el 0 a 1. El gol visitant ha fet mal als blancs, que han tardat uns quants minuts en refer-se de la sotragada. Zinedine Zidane ha hagut de fer canvis per canviar la dinàmica del partit, suplint Benzema i Isco per donar entrada a futbolistes joves com Asensio i Lucas Vázquez.

A un quart d'hora del final, amb el Madrid més revifat, ha sorgit Cristiano per anticipar-se a Lahm i rematar de cap al fons de la xarxa la passada de Casemiro. Però l'alegria madridista ha durat ben poc: dos minuts més tard Sergio Ramos s'ha fet un gol -còmic- en pròpia porteria que ha instal·lat el pànic al Santiago Bernabéu. L'1 a 2 deixava l'eliminatòria empatada, però Kassai ha decantat la balança del costat local expulsant Arturo Vidal per una inexistent falta a la medul·lar.

El partit ha arribat a la pròrroga, amb els dos equips amb molts temors per no cometre un error que penalitzés en excés. Fins i tot, més per part local: el Madrid no ha tingut el control absolut del joc, cedint molta pilota a un Bayern Munic sense Lewandowski. Però novament han sorgit els dos grans protagonistes, l'àrbitre i el portuguès. Cristiano ha marcat en fora de joc l'empat que ha enfonsat els alemanys. El golejador madridista ha rubricat el seu partit amb un 'hat-trick' gràcies a una jugada de potència i qualitat de Marcelo, que ha arrencat des del seu camp fins a cedir el gol en safata al seu company. Amb el Bayern desfet, Asensio ha marcat el 4 a 2 definitiu culminant una bona jugada personal.

L'Atlètic de Madrid torna a estar entre els 4 millors

D'altra banda, l'Atlètic de Madrid ha passat a semifinals després de superar el Leicester gràcies al resultat de l'anada. Al King Power Stadium, els matalassers han empatat a un gol gràcies a la diana inicial de Saúl, amb una gran rematada de cap creuada, que ha equilibrat Jamie Vardy a la represa.