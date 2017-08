El Madrid rep el València sense centrals

Zinedine Zidane viu el moment dolç del seu Reial Madrid amb prudència. L’entrenador entén que la condició de supercampió l’alerta i l’exigeix encara més. “No serem sempre favorits. És l’apartat més bonic del futbol: pots guanyar moltes coses, però no t’assegura res. Sempre has de demostrar que segueixes amb la teva bona ratxa”, deia ahir, abans d’enfrontar-se aquesta nit al València (22.15 hores, Movistar Partidazo). El partit contra els de Marcelino García Toral és una prova interessant per les baixes de la plantilla blanca, sense centrals titulars. Zidane no podrà comptar amb Sergio Ramos, expulsat contra el Deportivo, ni amb els lesionats Jesús Vallejo i Raphael Varane. El francès haurà d’innovar i haurà d’apostar per Casemiro o fins i tot Marcos Llorente al costat de Nacho Fernández. El rival comparteix l’ambició local.

“Tampoc seria una sorpresa que l’equip sumés els tres punts al Santiago Bernabéu”, comentava García Toral en roda de premsa, fent memòria dels registres del seu equip contra els blancs (va puntuar en tres de les seves últimes cinc visites). Els xe necessiten bons resultats per apuntalar el seu projecte i signar un bon inici de temporada. La victòria de la setmana passada contra el Las Palmas (1-0) manté viva la seva il·lusió. “Els tres punts reforçarien la nostra confiança”, va dir el migcampista Dani Parejo.