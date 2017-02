El Madrid s’allunya amb la quarta copa consecutiva

260x366 Sergi Llull amb el premi de MVP de la final. / ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE Sergi Llull amb el premi de MVP de la final. / ADRIÁN RUIZ DE HIERRO / EFE

Minuts després de quedar eliminat pel València Basket, un representat del Barça va tenir problemes per accedir a la zona de vestidors del Fernando Buesa Arena, ja que la seva acreditació no li permetia acostar-se al parquet. Ahir, en canvi , Florentino Pérez va passejar-se pel pavelló vitorià com si fos casa seva. Acompanyat pel televisiu Antonio García Ferreras, el president del Reial Madrid va fer i desfer sense que ningú li digués res. L’anècdota resumeix el pes que actualment tenen les dues seccions en el panorama basquetbolístic.

El títol de la Copa del Rei aconseguit ahir contra el València Basket, el quart que obté de manera consecutiva, ageganta la diferència esportiva entre el Barça i el Reial Madrid. El club blanc va sumar el seu 27è trofeu, quatre més que el conjunt blaugrana. A més, unes hores abans el seu equip infantil es va proclamar campió de la Minicopa Endesa.

Sergi Llull, decisiu

Després d’accedir a la final gràcies a dues pròrrogues, el Reial Madrid va tornar a patir per aconseguir la victòria. L’equip blanc es va imposar a un València Basket (97-95) que va disposar d’una última possessió de nou dècimes per canviar el nom de l’equip guanyador, però que ni tan sols va poder intentar el llançament.

Sergi Llull, que va anotar 22 punts, va ser designat com a millor jugador (MVP). El gran protagonista de la Copa del Rei hauria pogut convertir-se en jugador del Barça. Quan el Reial Madrid encara no s’havia interessat per ell, Zoran Savic, el director tècnic de l ’equip blaugrana, li va fer una oferta. L’acord no es va tancar perquè les dues parts no es van posar d’acord. Més sort va tenir el Reial Madrid, que va necessitar dues temptatives. L’estiu abans de fitxar pel club blanc el jugador i el seu representant, Ernest Berenguer, van rebutjar una primera oferta procedent de la capital espanyola. El segon intent va ser el bo, i el genial base menorquí va canviar Manresa per Madrid quan tot just tenia 19 anys.

“Dedico la Copa als aficionats que ho han passat malament, a la meva família i a tot el madridisme”, va dir el jugador, molt aclamat pels seguidors del club blanc.