El Manchester City no pot amb el Liverpool i diu pràcticament adeu a la Premier (1-1)

Setmana negra per al Manchester City. Si dimecres queia eliminat de la Champions a mans del Mònaco, aquest diumenge ha dit pràcticament adeu a la Premier en cedir un empat (1-1) contra el Liverpool que no serveix a cap dels dos i que deixa els 'citizens' a 12 punts del Chelsea, líder intractable. Un partit boig de principi a fi que ha reflectit amb força precisió el que havia advertit Pep Guardiola en la prèvia i al començament de curs: no promet títols, sinó treball. "Com hem lluitat, com hem corregut, l'esperit que hem mostrat, és un dels dies més més feliços de la meva vida", ha comentat el tècnic després del partit. D'esforç i treball, al seu equip no n'hi ha faltat. El City, de fet, ha pogut endur-se el duel en un tram final en què Sterling i Agüero han fallat dues clares ocasions que molt probablement haurien donat tres punts i una alegria relativa en la que, segurament, és la setmana més dura per a Guardiola a Manchester.

Contra el Liverpool sabia que no ho tindria gens fàcil. Gairebé sempre amb posat seriós, el seu gest es tornava en desesperació i un punt d'histèria a mesura que veia com els seus homes no podien tombar el Liverpool d'un Jürgen Klopp que ha estat l'únic que l'ha fet somriure una mica. Tots dos poden protestar la mateixa acció, però instants després es perdonen amb una encaixada de mans. L'alemany, que ja li va amargar el partit de la primera volta a Anfield (1-0), ha plantejat un partit sòlid darrere i vertical en la transició que ha obligat Caballero a lluir-se: primer ha refusat un xut enroscat de Coutinho i, poc després, una rematada potent de Lallana. El City no estava còmode i, per més que era qui més proposava, ho feia amb un ritme lent des de darrere que només es convertia en trepidant quan Sterling o Sané recollien alguna passada a l'espai de Silva.

Tot i els problemes per sortir de darrere per la pressió dels 'reds', el City ha pogut avançar-se mitjançant una volea de Silva que ha fregat l'escaire i una centrada de Sané que ni Sterling ni Fernandinho han sabut resoldre quan tot l'Etihad cantava gol. Els problemes per als de Guardiola s'accentuaven quan, tot i perdonar una clara vermella a Touré i no veure un penal d' Otamendi, l'àrbitre sí que xiulava la pena màxima al començament de la represa. Milner, ex del City, no ha perdonat, i ha transformat així els ànims de l'afició local en un silenci fred.

Agüero salva un punt, però erra en l'últim minut

Histèric per algunes decisions arbitrals, i fet un sac de nervis pel que veia sobre la gespa, Guardiola s'ha tret el xandall que portava a la primera part per tapar-se de la fina cortina de pluja. Al seu conjunt no li sortia res. Mentrestant, Klopp somreia, ja que el pas dels minuts alimentava la pressió d'un City que, cada cop més desorganitzat en defensa, ha pogut encaixar el segon dels visitants al contracop.

Una centrada de De Bruyne ben acabada per Agüero, però, ha convertit la desesperació en eufòria, ja que donava vida a un equip que ho ha seguit intentant fins al final. En un embogit tram final, Lallana ha perdonat l'ocasió més clara del duel, i poc després eren Sterling i Agüero qui provocaven la desesperació d'un Guardiola que ha acabat tirant una ampolla d'aigua a terra. El resultat no era l'esperat, però la forma com arriba salva Guardiola d'una crítica més gran per part d'una afició que, tot i ser conscient que enguany és probable que no guanyin cap títol gran, segueix creient en l'escollit per liderar aquest projecte.