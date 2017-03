El Manchester City i el Mònaco se citen en un partit que promet gols

Les aspiracions del Manchester City de Pep Guardiola de classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions passen avui per l’estadi Lluís II del Principat de Mònaco (20.45 h / BeIN Max 1). Amb el resultat esbojarrat de 5 a 3 de l’anada, els anglesos parteixen com a favorits, tot i que la pólvora dels monegascos sumada a la fragilitat defensiva del City fa que l’eliminatòria estigui ben oberta.

De fet, aquesta és la sensació que es respira a Manchester. El vent bufa a favor, però el Mònaco ja va demostrar a l’anada el seu nivell. Els arguments per a l’optimisme dels citizens són diversos: l’equip cada cop està més còmode amb el sistema 4-3-3 implantat per Guardiola; Willy Caballero, que ha guanyat la partida a Bravo, ofereix més seguretat sota pals (ha deixat la porteria a zero en 5 dels 7 últims partits); Sané i Silva travessen un bon moment de forma; Agüero sembla haver-se reconciliat amb el gol; l’equip està a les semifinals de la Copa; a la lliga encadenen sis partits sense perdre, i Guardiola ha sigut escollit entrenador del mes a la Premier aquest febrer. Però la Champions és una altra història. El partit d’anada ho reflecteix. El City va passar d’estar amb un peu i mig fora d’Europa a golejar el Mònaco. Guardiola, que avui afrontarà el seu partit número 100 com a entrenador en competicions europees, n’és conscient: “Seria un gran error pensar en el que hem fet i oblidar-nos del que encara hem de fer”.

El tècnic català preveu que el partit serà “fantàstic”, mentre que el defensa del City, Bacary Sagna, l’ha qualificat d’excitant. Tot i que Guardiola ha insistit en la necessitat d’atacar, la renda de gols del partit d’anada podria portar el tècnic a sacrificar un jugador ofensiu com Kevin De Bruyne per donar entrada a Fernandinho, que formaria un doble pivot amb Touré Yaya. Guardiola té tota la plantilla a disposició menys els lesionats Gabriel Jesus i Gundogan.

Falcao, la principal amenaça

Al Mònaco, Falcao ja té els ullals afilats. Autor de dos gols en l’anada i d’un total de 6 a la Champions, és el màxim argument ofensiu del Mònaco juntament amb el prometedor Mbappé. El davanter colombià va rebre un cop al maluc dret aquest dissabte contra el Girondins de Bordeus, però que no li ha d’impedir jugar avui. Menys els lesionats Carrillo i Boschilia, i el sancionat Glik, Leonardo Jardim podrà comptar amb la resta dels seus jugadors.