Manchester City: adeu al títol per Cap d’Any?

Ahir, 1 de gener, Olivier Giroud va firmar el que podria ser el millor gol del 2017. Al quart d’hora del partit contra el Palace, es va desmarcar i, en comptes de ser a l’àrea esperant la pilota, hi va arribar a tota velocitat. La centrada d’Alexis va quedar endarrerida però, en el vertigen de l’esprint, el francès va fer com si es llancés en planxa a rematar de cap i, en el mateix gest, va allargar la cama esquerra. El recurs, d’una dificultat tècnica extrema i d’una rapidesa mental i d’execució només a l’abast d’escollits, li va sortir rodó. Va tocar l’esfèrica amb l’esperó i la va fer entrar fregant l’escaire. Va recordar la immortal aturada de l’escorpí d’Higuita. L’Arsenal, que va guanyar (2-0), és un dels equips que hi ha al davant del City a la Premier. També hi és el Tottenham, que en dos desplaçaments ha fet 8 gols, ha sumat 6 punts i ha ofert un joc convincent.

Any nou i el City té la lliga gairebé impossible. És cinquè amb 39 punts, els mateixos que l’equip de Pochettino, un menys que l’Arsenal, 4 menys que el Liverpool i 10 menys que el Chelsea. El líder va suar tinta contra l’Stoke però va acabar bufant les espelmes de la tretzena victòria consecutiva a la lliga. Guanya i incorpora jugadors a la causa, com Cesc i Willian. Van llançats i, quan no hi arriben per futbol, hi arriben per esperit. La ratxa dels londinencs està estripant la competició.

I el City què? Doncs ara com ara genera incertesa. Se’l veu insegur i en fase d’aprenentatge. Va començar la temporada amb bon futbol i resultats, va passar per un tram de millor futbol que resultats i ara ni juga un gran futbol ni obté grans resultats. Deu punts no són insalvables però són molts. Es fa difícil pensar que, per molt que ensopegui el Chelsea, aquest City pugui eixugar el desavantatge. Ara la classificació diu que jugarien l’Europa League. Per darrere, a només 3 punts, el United de Mourinho té ganes de fer-li la traveta europea. La temporada pot acabar bé, i tant que sí! També és veritat, però, que les coses encara poden anar pitjor.