El City salva els mobles al camp del Bornemouth amb un gol de Sterling al minut 97

En un final de partit completament boig, el Manchester City ha salvat els mobles al camp del Bornemouth (1-2) gràcies a un gol al minut 97 de Raheem Sterling. L'anglès ha trobat petroli dins de l'àrea en l'afegit, i pocs segons després ha estat expulsat per haver anat a celebrar i la diana i abraçar-se amb aficionats del seu equip. El gol ha arribat quan el City més ho buscava, després de minuts on havia anat topant amb el mur de la defensa local.

El Bornemouth s'havia avançat al marcador amb un gol matiner de Daniels, però el City ha reaccionat ràpid amb una diana de Gabriel Jesus, que no ha desaprofitat una excel·lent assistència de David Silva. Guardiola ha acabat donant entrada a Agüero i Sané, que han sumat potencial ofensiu a un conjunt que, tot i patir, ha acabat trobant premi.

Sterling, que ja va salvar un punt contra l'Everton, ha donat dos punts més a un City que encara necessita treballar per aconseguir créixer com a equip i no despenjar-se. Ja suma set punts de nou.