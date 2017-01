El Manchester United s'associa amb Uber per facilitar que els seus aficionats arribin a Old Trafford

El Manchester United va anunciar aquest dijous un acord d'associació amb la plataforma Uber, que posa en contacte a viatgers i conductors de cotxe per realitzar trajectes, i que tindrà a partir d'ara una zona de recollida i lliurament de passatgers a les rodalies d'Old Trafford.

L'acord del conjunt anglès, propietat de la família Glazer des de l'any 2005, amb la coneguda plataforma de transport és el primer d'aquesta naturalesa amb el club i pretén "enriquir l'experiència" dels aficionats que van a l'estadi a veure els partits del equip que dirigeix el portuguès José Mourinho.

Per això, Uber tindrà com a part de l'acord una zona propera a Old Trafford disposada per a l'arribada i recollida de viatgers, al mateix temps que utilitzaran la difusió de la seva aplicació de transport per arribar a aficionats que no puguin acudir a l'estadi.

"Els aficionats saben que el trajecte al partit, ho estiguin veient a Old Trafford o en un altre lloc en qualsevol part del món, és una part important de l'experiència d'un dia de partit. Treballar amb Uber ens permetrà millorar aquesta experiència per als nostres 659 milions de seguidors, portant-los l'esperit d'Old Trafford a través de campanyes i experiències ", va declarar el director executiu del Manchester United, Richard Arnold.

La responsable de desenvolupament de negoci i màrqueting de Uber, Amy Friedlander Hoffman, ha destacat que estan "entusiasmats" per donar als seguidors del United facilitats per a acudir a l'estadi, alhora que poder connectar a través de les seves aplicacions a seguidors d'altres parts del món amb els 'red devils'.

La plataforma de transport compta amb al voltant de 40.000 conductors a Anglaterra i Gal·les i va ser notícia el passat mes d'octubre quan un tribunal de Londres va determinar que dos conductors havien de reconeguts com a treballadors i no com a autònoms, el que inclou el dret a vacances pagades, 1 salari mínim garantit i descansos