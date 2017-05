Manifesti’s, president

Ens diuen que potser compareixerà dilluns en roda de premsa, mala idea tenint en compte que és el dia previst per anunciar el nom del pròxim entrenador del Barça i que no convé barrejar assumptes que no tenen res a veure -per no dir tapar-ne alguns-. Ha tingut temps de sobres, des que dijous es va saber que el seu amic Sandro Rosell estava empresonat i des que la justícia va exonerar Joan Laporta i la seva junta de l’acció de responsabilitat que vostès van iniciar un mal dia de fa set anys. De moment, només hem sentit el portaveu del club, que ni hi era quan va començar aquest procés caïnita, ni va coincidir amb Rosell al Barça, ni té cap capacitat de decisió, de manera que poc ens pot aportar. Ah, i també hem sentit dir al central/capità sense braçal/hipotètic president que l’acció de responsabilitat no calia i que tot ha estat una qüestió d’egos. Però a vostè, president, no l’he sentit ni tan sols després d’aquesta clatellada.

Ja li avanço que no veig clara l’opinió que vostè i la seva junta hagin de plegar. Bàsicament perquè els van reelegir per majoria aclaparadora fa dos anys, quan ja feia molt de temps que la ballàvem amb l’acció de responsabilitat, i fins i tot havien interposat un recurs contra la primera sentència, favorable a Laporta. Tinc la dolorosa sensació que a la gran majoria de la parròquia culer tant se li’n fot la vida judicial del club i que només valora els triplets i els tridents, però és la realitat, i és per això que em costa afirmar si està legitimat o no per continuar sent president.

Abans de tenir una opinió ferma sobre la qüestió vull sentir-lo respondre a preguntes com ara si es penedeix de la pèrdua de temps i diners -en advocats- i el patiment que ha provocat aquella assemblea en què vostè va aixecar el targetó per atiar les hostilitats. És cert que en els últims temps ha tingut una posició més conciliadora, però també necessito descartar que li hagi passat pel cap continuar amb aquesta broma de mal gust portant-la al Suprem.

Però, sobretot, necessito saber si vostè és un -n’hi va haver 35.020 més- dels enganyats per Sandro Rosell, si sabia que la venda de la seva empresa va ser una presa de pèl, i si vostè, que va anar de bracet amb Sandro en l’empastifada del cas Neymar, estava al cas de la resta de tripijocs il·legals del seu amic.

Com que confio en la seva honorabilitat, estic segur que totes les respostes serien satisfactòries, però mentre no es manifesti, no soc capaç d’afirmar que està legitimat per continuar sent el president del Barça.