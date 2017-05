Maradona: “Messi semblava més un peluix que un jugador de futbol”

260x366 Maradona, nou tècnic del Fujairah dels Emirats Àrabs Units Maradona, nou tècnic del Fujairah dels Emirats Àrabs Units

Diego Armando Maradona ha sigut clar aquest dilluns, en valorar la sanció de quatre partits que la FIFA ha retirat a Leo Messi, per haver insultat l’assistent del partit contra Xile. El tècnic argentí, que aquest cap de setmana ha concretat el seu traspàs als Emirats Àrabs Units, considera “totalment incoherent” que se li hagi anul·lat el càstig.

“Ho dic amb el cor a la mà. Leo mereixia algun partit més. Vaig intentar-lo ajudar però no vaig tenir res a veure. Els vells que hi eren van dir quatre i, de sobte, tres menys. És totalment incoherent”, ha comentat Maradona en declaracions a Radio La Red. Maradona ha explicat que va parlar amb gent de la FIFA però aclareix que no va demanar res a Gianni Infantino, qui no té rol en el Tribunal d’Apelació.

De tota manera, l’entrenador ha deixat clar que Messi “no és d’insultar” i ha descrit com el recorda de la seva etapa a la selecció argentina: “Semblava més un peluix que un jugador de futbol”.