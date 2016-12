Marc Coma: “M’hauria agradat córrer aquest Dakar”

Marc Coma (Avià, 1976) ja fa dos anys que va baixar de la moto per treballar en l’organització del Dakar. Aquesta edició és la segona en què participa dissenyant el recorregut i ideant noves normes i, pel que es desprèn del que explica, ha aconseguit que el Dakar torni als orígens: menys velocitat i més navegació. En definitiva, una aventura en comptes d’una cursa a l’esprint.

Primer recorregut 100% seu!

Confio que el Dakar serà una bona sorpresa per a molta gent. Fas l’esforç de presentar el recorregut, però fins que no es veu, costa saber com anirà. El Paraguai, un país nou. I acabar a Buenos Aires. Serà un bon Dakar, amb un bon recorregut, amb unes novetats esportives orientades a recuperar la navegació... Jo crec que a nivell esportiu estem en un moment molt bo, amb equips molt igualats en totes les categories. I això fa pensar en un Dakar apassionant.

Cada any es parla del Dakar més extrem. ¿Aquest ho és de debò?

El Dakar és la cursa més dura del món, i la nostra idea és que ho continuï sent, és el seu ADN. Mai hi ha hagut un Dakar fàcil, sempre hi ha petites coses que el fan més o menys difícil, però difícil sempre ho és. Amb el context que tenim i els quilòmetres que hem dissenyat, si l’afrontem amb les millors condicions, la nostra visualització de la cursa és que afrontarem el Dakar més dur dels que s’han fet a l’Amèrica del Sud. Sobre el paper ja és així, si es complica més o menys, dependrà de la meteorologia.

Alguns pilots estan inquiets, i d’altres, esperançats...

Hi ha hagut unes novetats esportives importants pel que fa a la navegació, canvia tot el que s’havia fet en els anys precedents. I això crea un cert neguit i una certa inquietud entre els pilots, per veure com funcionarà. Però no són novetats que arriben perquè sí, són el fruit de tot un any de feina, d’haver parlat amb els equips. Tots arribaven al mateix punt: volien més navegació.

L’any passat alguns pilots es queixaven que era una cursa a l’esprint, que es decidia per pocs minuts. ¿Aquest any veurem més diferències?

Més que diferències més grans, veurem que el guanyador final tindrà un perfil dakarià, serà un pilot que hagi entès bé la cursa, que s’hagi esforçat amb el tema de la navegació, que hagi administrat bé la cursa, que hagi afrontat situacions mecàniques... Caldrà gestionar-ho tot bé: ritme, mecànica i navegació.

Aquest any és més una aventura?

Si el que volem és que la navegació tingui més importància... com més navegació hi hagi, més aventura serà. Sempre conservant els aspectes de seguretat, busquem que l’evolució tecnològica no tingui tant de protagonisme.

¿És el Dakar que li hauria agradat córrer a vostè?

Sí, m’hauria agradat córrer aquest Dakar! És un molt bon Dakar, amb tot tipus de terrenys, on la navegació serà important... És el típic recorregut per a pilots amb perfil dakarià.

Aquest any s’estrena el recorregut al Paraguai. Com troben llocs nous?

Passant-hi molt de temps. Per sort tenim un molt bon equip esportiu en diferents països que fan un primer filtre. El Paraguai és un país nou, però només hi fem una etapa. On hem passat més dies explorant ha sigut a Bolívia. Arribem fins a La Paz, una cosa que no s’havia fet mai. Hem hagut de buscar coses interessants i estem contents amb el resultat. Hem passat un mes explorant Bolívia i al final hi hem trobat sorra i dunes, que era el que ens faltava. Els pilots del Dakar hauran d’afrontar dunes a més de 3.500 metres d’altura i això serà la primera vegada que passarà.

¿S’ha quedat fora del recorregut alguna cosa que li hauria agradat incloure?

Dins del context que tenim, tenim el millor recorregut a què podíem optar. Amb la sorra i els fora pistes necessaris... Estic content de la feina que hem fet. Començo a deixar empremta amb la manera d’entendre la cursa, és un recorregut que me’l sento molt meu. D’alguna manera, estic començant a aportar el que entenc que l’ASO [l’organitzador del Dakar] va veure en mi quan em va fitxar per ocupar aquest lloc.

I hi ha nous llocs per descobrir?

Esclar, no ens aturem! No hem començat aquest Dakar que ja estem començant a pensar en el pròxim. Una part de l’equip ja està treballant en el 2018. L’any passat hi havia algun dubte sobre si el Dakar seguiria gaires anys més a l’Amèrica del Sud. La nostra resposta va ser que al Dakar li queda encara molt per descobrir aquí. Hem de seguir explorant i descobrint l’Amèrica del Sud.