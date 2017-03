Marc Gasol supera el seu germà Pau com a jugador amb més triples dobles de la història dels Grizzlies

Marc Gasol té motius per somriure. Aquesta matinada ha firmat el tercer triple doble (18 punts, 10 rebots i 10 assistències) de la seva carrera i s'ha convertit en el jugador dels Memphis Grizzlies en fer-ne més. Ha superat el rècord que tenia el seu germà Pau en la franquícia de Memphis.

El pivot de Sant Boi de Llobregat ha liderat la victòria del seu equip (91-103) a la pista dels Atlanta Hawks en el que ha estat el seu segon triple doble de la temporada. El primer el va firmar el passat 5 de desembre en la victòria 110 a 108 dels Grizzlies davant els Pelicans de Nova Orleans. Llavors va firmar uns registres de 28 punts, 11 rebots i 11 assistències.

L'entrador dels Grizzlies, David Fizdale, ha destacat que sabia que Gasol faria un gran partit després de veure com anotava el primer triple: "Un cop saps que anota el primer, veus que serà més agressiu amb les accions i el que has de fer és observar com passen les coses, perquè no farà cap passada, s'encarregarà de tirar a cistella".