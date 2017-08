El València recupera la rialla amb Marcelino

El València ha recuperat l'optimisme. En el primer partit oficial amb Marcelino a la banqueta, l'equip valencià va derrotar per 1-0 el Las Palmas amb gol de l'italià Zaza. Després de dues temporades plenes de decepcions, l'equip va jugar un bon partit contra els canaris, castigats per la vermella al croat Halilovic al primer temps. El partit va significar el debut com a tècnic a Primera del català Manolo Márquez, extècnic d'Europa, Prat, Sant Andreu o Espanyol B.

Marcelino, qui en el passat havia rebutjat dos cops ofertes del València, finalment ha aterrat a Mestalla i l'equip va rutllar en el seu debut. Va ser el darrer partit de Joao Cancelo, qui marxa a l'Inter de Milà i es va acomiadar plorant de Mestalla. El València encara espera fitxar fins el 31 d'agost, però ahir va confirmar dos fitxatges per reforçar la defensa, amb l'arribada del brasiler Gabriel Paulista i el colombià Jeison Murillo.

El València pagarà uns 12 milions d'euros pel jugador brasiler, qui ha jugat a l'Arsenal i el Vila-real. Pel que fa a Murillo, el València ha acordat finalment la cessió per dues temporades del jugador amb una compra obligatòria al seu actual propietari, l'Inter de Milà.